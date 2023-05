Murió Tina Turner a los 83 años, luego de combatir una larga enfermedad

La Reina del Rock and Roll falleció en paz en su casa en Ksnacht, Suiza, según informó su vocero en un comunicado.

La cantante Tina Turner murió este miércoles a los 83 años en Zúrich (Suiza), según anunció su representante.

“Tina Turner, la ‘Reina del Rock’n Roll’, murió en paz hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza”, dice el comunicado.

“Murió en paz hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza”.

Creadora de éxitos como What’s Love Got to Do With It, Proud Mary, River Deep, Mountain High, o The Best. la artista norteamericana dejó una enorme huella en la música mundial.

La dura historia de vida de Tina Turner

Nació como Anna Mae Bullock en Tennessee, y pasó sus últimos años en una mansión de más de 24.000 metros cuadrados en Lago Zúrich, y superó muchos obstáculos.

Madre biológica de Craig, fruto de su relación con Raymond Hill, y de Ronald producto de su matrimonio con Ike Turner, también adoptó a Ike Tuner Junior y a Michael, los hijos de su exesposo.

En 2018, Craig, su hijo mayor, se suicidó en su estudio de California.

Físicamente maltratada, emocionalmente devastada y en la ruina económica, alcanzó el éxito por sí misma a sus 40 años, tras alejarse de Ike Turner.

(CIUDAD MAGAZINE)