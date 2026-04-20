Murió Luis Brandoni: El adiós a una leyenda del cine y el teatro argentino

El actor se encontraba en el Sanatorio Güemes tras sufrir una caída en su domicilio semanas atrás.

El mundo del espectáculo argentino está de luto por la muerte de una de sus figuras más trascendentales. El actor Luis Brandoni falleció a sus 86 años esta madrugada en el Sanatorio Güemes, donde permanecía internado desde el pasado 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la causa de su fallecimiento fue por un hematoma subdural, provocado por el golpe que sufrió en la cabeza al caerse en su casa.

La triste noticia fue confirmada por el productor y amigo personal del artista, Carlos Rottemberg, a través de un comunicado en la cuenta de Multiteatro: «Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable.Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura».

A su vez, el productor también adelantó que velarían los restos de Brandoni en la Legislatura Porteña desde el mediodía de este lunes, y el martes a la mañana en el Panteón de Actores, ubicado en el Cementerio de Chacarita.

(Agencia NA)