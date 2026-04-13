Murió Julio Ricardo, reconocido comentarista

El reconocido comentarista falleció a los 85 años tras una extensa trayectoria en radio y televisión. Fue docente, funcionario y una de las voces emblemáticas de la Oral Deportiva y Fútbol para Todos.

El periodismo deportivo argentino perdió este lunes a una de sus figuras más respetadas: Julio Ricardo López Batista. El comunicador, que marcó una época por su estilo sobrio y su depurado uso del lenguaje, falleció tras dedicar más de seis décadas a la profesión.

Una trayectoria entre el aula y los estadios

Nacido el 13 de enero de 1939, Julio Ricardo heredó la pasión por la comunicación de su padre, el también periodista José López Pájaro. Aunque comenzó su vida laboral como maestro de grado —llegó a tener como alumno a Nito Mestre—, su carrera en los medios despegó rápidamente a fines de los años 50 en el diario Noticias Gráficas y en el Noticiero Deportivo de Canal 13.

Su salto a la masividad se dio en la década del 60, cuando se convirtió en el comentarista estrella de José María Muñoz en Radio Rivadavia. Durante años, su voz fue el complemento analítico de las transmisiones de fútbol más escuchadas del país.

Hitos de una carrera polifacética

A lo largo de su trayectoria, Julio Ricardo cubrió eventos de trascendencia mundial y participó en programas que quedaron en la memoria colectiva:

Tragedia de Juan Gálvez: en 1963, fue testigo presencial y relator del accidente fatal del piloto en la Vuelta de Olavarría.

Mundiales: cubrió múltiples copas del mundo, incluyendo la de Inglaterra 1966 y España 1982.

Tribuna Caliente: durante los años 90, fue conductor del icónico ciclo de debate junto a Antonio Carrizo y Guillermo Nimo.

Fútbol para Todos: entre 2009 y 2013, regresó a la pantalla chica para comentar los partidos de la Primera División.

Gestión pública y valores

Además de su labor periodística, Julio Ricardo tuvo un paso por la gestión pública como director de ATC en 1990. Militante del peronismo, siempre destacó por su capacidad de diálogo y su respeto hacia colegas de diferentes ideologías, lo que le valió el reconocimiento unánime de sus pares.

Recientemente, había sido nombrado Personalidad Destacada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En su discurso, fiel a su esencia, abogó por el deporte como una herramienta educativa y un espacio para superar las divisiones sociales.

(Cadena3)