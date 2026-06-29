Murió el policía agredido en un partido de fútbol y detuvieron a dos acusados

Eduardo Damián López, de 35 años, había sido declarado con muerte cerebral en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

Eduardo Damián López, el policía de 35 años agredido durante un partido de fútbol disputado en la ciudad santafesina de Carcarañá, murió esta tarde y por el caso ya hay dos detenidos, según informó la Fiscalía.

La víctima, que cumplía funciones en el Comando Radioeléctrico de Roldán, había sido trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde fue diagnosticada con muerte cerebral tras los altercados ocurridos el domingo en la final de la Liga Cañadense de Fútbol entre Club Atlético Carcarañá, conocido como Cremería, y Sportivo Las Parejas.

López, quien tenía dos hijos y era donante de órganos, prestaba un servicio adicional cuando recibió un piedrazo en la cabeza mientras intentaba calmar los disturbios y cayó contra una estructura metálica, por lo que fue derivado de urgencia al centro de salud.

En este contexto, dos hombres, uno en Carcarañá y otro en Correa, fueron arrestados en las últimas horas por su presunta participación en los hechos; no se esperan nuevas detenciones.

El fiscal Juan Pablo Baños interviene en la investigación y efectivos de la Policía de Investigaciones del departamento Iriondo llevaron a cabo los operativos.

Baños ordenó el análisis de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad y la toma de testimonios, a fin de esclarecer el suceso.

El dolor en las redes sociales

“Hoy nuestro compañero salió de su casa para trabajar, para ganarse el pan, para ganarse un mango más. Pero fue víctima de la violencia que se vive en la sociedad, hoy por el resultado de un partido de fútbol”, escribió una colega de Muñoz.

Agencia NA