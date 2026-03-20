Murió el periodista Ernesto Cherquis Bialo

Tenía 85 años y había atravesado una leucemia. Fue biógrafo de Maradona, Monzón y Bonavena. Inició su carrera periodística en El Gráfico donde cubrió grandes eventos y también estuvo en la AFA de Grondona.

El periodista deportivo Ernesto Cherquis Bialo murió este viernes por la noche a los 85 años, luego de atravesar un delicado cuadro de salud que se había agravado en los últimos meses. La noticia generó pesar en el ambiente del periodismo y del deporte, donde era considerado una de las plumas más influyentes de las últimas décadas.

El histórico cronista había sido dado de alta a fines de 2025 tras una internación por neumonía que derivó en una falla medular y leucemia, pero su estado volvió a deteriorarse a comienzos de este año.

Una trayectoria marcada por el deporte

Cherquis Bialo desarrolló gran parte de su carrera en la revista El Gráfico, donde ingresó como pasante y llegó a convertirse en director, dejando una huella profunda en el periodismo deportivo argentino.

Su trabajo estuvo ligado especialmente al fútbol y al boxeo, disciplinas que cubrió durante décadas en eventos de nivel internacional, entre ellos la histórica pelea entre Muhammad Ali y George Foreman en Zaire en 1974.

Además de su labor en medios gráficos, tuvo participación en radio, televisión y medios digitales, consolidando una carrera extensa y reconocida por colegas y lectores.

Su paso por la AFA y las biografías de ídolos argentinos

Durante los últimos años de la gestión de Julio Humberto Grondona, se desempeñó como director de Medios de la Asociación del Fútbol Argentino, rol desde el cual tuvo un vínculo directo con la selección y el fútbol local.

También fue autor de biografías de figuras emblemáticas del deporte argentino, entre ellas Diego Armando Maradona, Oscar Bonavena y Carlos Monzón, trabajos que tuvieron amplia repercusión.

Por su trayectoria, la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires lo había declarado Personalidad Destacada de la Cultura.

Un referente respetado en el periodismo

En el último tiempo, su estado de salud había motivado campañas solidarias para conseguir donantes de sangre, lo que reflejaba el afecto que despertaba en el ambiente profesional.

La muerte de Cherquis Bialo deja un vacío en el periodismo deportivo argentino, donde su estilo, su conocimiento y su mirada crítica lo convirtieron en una figura de referencia durante más de medio siglo.

(Cadena3)