Municipios del Gran Jujuy impulsan un sistema unificado de trámites administrativos

En la Secretaría de Planificación y Ambiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy se desarrolló una nueva reunión de la Mesa de Trabajo del Área Metropolitana del Gran Jujuy, integrada por los municipios de San Salvador de Jujuy, Palpalá, Perico, Yala y San Antonio, junto a representantes de los colegios profesionales vinculados al desarrollo urbano y la planificación.

Durante el encuentro participaron representantes del Colegio de Ingenieros, del Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de Jujuy y del Colegio de Técnicos de la Provincia de Jujuy, además de los equipos técnicos de los cinco municipios que conforman el Gran Jujuy.

Al respecto, el director general de Planificación y Hábitat, de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Ricardo Encinas, explicó que el trabajo conjunto tiene como eje avanzar en la unificación de trámites administrativos entre los municipios del área metropolitana. “Estamos desarrollando un proyecto muy importante que busca unificar criterios y procedimientos para simplificar los trámites, reducir los tiempos de gestión y brindar respuestas más ágiles tanto a los profesionales como a los vecinos”, expresó.

Asimismo, señaló que la propuesta permitirá establecer mecanismos comunes de trabajo, evitando duplicaciones y facilitando la interacción entre los colegios profesionales y las administraciones municipales. En ese sentido, destacó que la articulación entre los distintos municipios constituye una herramienta fundamental para construir una gestión más eficiente, moderna y coordinada.

Finalmente, Encinas informó que se acordó dar continuidad a las reuniones técnicas en las próximas semanas con el objetivo de definir los aspectos operativos de la iniciativa y avanzar hacia su implementación, reafirmando el compromiso de los municipios de San Salvador de Jujuy, Palpalá, Perico, Yala y San Antonio con una gestión metropolitana integrada.