Municipios de Valles y Yungas impulsan una propuesta para reducir el costo de la energía

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy fue escenario de una importante reunión en la que participaron intendentes, comisionados y concejales de las regiones Valles y Yungas, junto con el secretario de Energía de la Provincia y representantes de la SUSEPU, para abordar el alto costo de las tarifas energéticas en Jujuy.

En este sentido, el intendente Julio Bravo, anfitrión del encuentro, explicó que principalmente se analizó el importe de la tarifa que pagan los jujeños por el consumo de energía eléctrica. Luego de un análisis pormenorizado de los diferentes ítems que componen una factura de energía, se decidió, en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Jujuy, proponer al Congreso de la Nación la eliminación del IVA en las boletas de luz.

Esta medida representaría una reducción del 21 % para los usuarios residenciales, mientras que para quienes abonan tarifas comerciales la disminución rondaría el 27 %.

Todo ello teniendo en cuenta los incrementos generados a raíz de la quita de subsidios a los servicios que lleva adelante el Gobierno nacional y que afecta a todos los argentinos.

“Lo más lógico es que el esfuerzo sea compartido entre la Nación y la Provincia, ya que el IVA es un impuesto coparticipable”, señaló el intendente sampedreño.

Asimismo, se diferenció esta propuesta de la impulsada por La Libertad Avanza, que plantea eliminar la tasa de alumbrado incluida en la boleta de luz. Según se explicó, si esto ocurriera afectaría a todos los municipios, que utilizan ese 6 % para mantener el alumbrado público y afrontar el consumo energético de los edificios municipales.

Además, se advirtió que, si el pago de la tasa de alumbrado fuera voluntario, la recaudación difícilmente alcanzaría el 20 % del total, como sucede con otras tasas municipales, por ejemplo, las de barrido y limpieza.

El resultado de la reunión fue considerado muy positivo. El mensaje será transmitido por cada intendente y comisionado a sus respectivas comunidades y se buscará actuar de manera coordinada para encontrar soluciones a esta problemática que afecta a la gran mayoría de los jujeños.