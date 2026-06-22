Muni Fan Fest: Alto Comedero celebró el triunfo argentino con una verdadera fiesta del fútbol

En el marco del Muni Fan Fest, el multiespacio de Alto Comedero se convirtió en el punto de encuentro para que vecinos de todas las edades, alumnos de la Escuela Municipal “Maestra Marina Vilte” y de otros establecimientos educativos de la zona disfrutaran en pantalla gigante del partido entre Argentina y Austria.

La propuesta organizada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy permitió vivir con entusiasmo el triunfo de la Selección Argentina por 2 a 0, que fue celebrado por las familias presentes. Tras el encuentro deportivo, los asistentes participaron de sorteos de camisetas, gorras y otros premios, además de compartir distintas actividades recreativas organizadas para toda la comunidad.

En este marco, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, expresó que organizaron esta propuesta junto a las escuelas del sector con el objetivo de que los vecinos pudieran vivir una verdadera fiesta del fútbol alentando a la Selección Argentina. “Quisimos compartir el partido Argentina-Austria como si estuviéramos en la cancha, con una pantalla gigante y un buen equipo de sonido. La convocatoria es un éxito, estamos muy contentos por la respuesta de los vecinos, de los alumnos de la Escuela Marina Vilte e invitamos a todas las escuelas del sector a participar”, manifestó.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto de distintas áreas del municipio para concretar una jornada que reunió a familias y vecinos de todas las edades. “Esta fue una muy buena idea del intendente Chuli Jorge: que los vecinos puedan ver el partido de Argentina en un lugar tan querido como el Multiespacio de Alto Comedero. Además, realizamos sorteos de camisetas, gorras y cornetas para que todos se preparen para el próximo partido”, señaló.

Por su parte, el subdirector de Adultos Mayores del distrito Alto Comedero, Mario Lamas, explicó que continúan fortaleciendo el trabajo articulado con las instituciones del barrio. “En esta oportunidad convocamos a vecinos y vecinas, chicos de las escuelas y adultos mayores, tal como nos pidió el intendente Jorge. Buscamos reunir a las familias, a los grupos de amigos y a todos los que disfrutan del fútbol”, afirmó.

A su turno, el director de Deportes del distrito Alto Comedero, Benicio Ruiz, destacó la gran respuesta de la comunidad a esta iniciativa impulsada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. “Estamos muy contentos por la participación de las instituciones del barrio, que llegaron con camisetas, banderas y cornetas. El deporte y la Selección nos unen con una gran pasión y eso se refleja en la alegría de todos los presentes”, concluyó.

Además, desde la Secretaría de Desarrollo Humano destacaron el trabajo conjunto de diferentes sectores del municipio capitalino para organizar un evento que convocó a vecinos de todas las edades, “esta fue una muy buena idea del intendente Chuli Jorge que se pueda ver el partido de Argentina en este entorno tan querido como lo es el Multiespacio de Alto Comedero y además habrá sorteos de: camisetas, gorras y cornetas para que se preparen para el próximo partido”.

Seguidamente, el subdirector de Adultos Mayores, Mario Lamas, explicó que continúan con el trabajo mancomunado con todas las instituciones del barrio Alto Comedero, “en esta oportunidad convocamos a los vecinos y vecinas, a los chicos de escuela, adultos mayores junto a la dirección de Adultos Mayores tal como nos pidió el intendente Jorge; buscamos reunir a la familia, a los grupos de amigos y todos los que disfrutan del futbol”.

Asimismo, el director de Deportes distrito Alto Comedero, Benicio Ruiz, resaltó que están contentos por esta iniciativa de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la respuesta de los vecinos que se acercaron con gran entusiasmo a alentar a la selección Argentina, “en estos momento tenemos una participación de las instituciones del barrio que se acercaron con camisetas, banderas y cornetas porque el deporte y la selección nos une con gran pasión y vemos a alegría de todos”.