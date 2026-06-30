Mundial 2026: Tres cruces imperdibles le darán continuidad este martes a los dieciseisavos de final

Francia buscará confirmar su favoritismo frente a Suecia, mientras que México irá por la clasificación ante Ecuador con el apoyo de su público. La jornada se completa con el atractivo duelo entre Costa de Marfil y Noruega.

El Mundial 2026 continúa este martes 30 de junio con una nueva jornada cargada de expectativas en los dieciseisavos de final, la primera instancia de eliminación directa del torneo. Con tres partidos programados, varias selecciones intentarán dar un paso más hacia el sueño de conquistar la Copa del Mundo.

La acción comenzará a las 14:00 (hora de Argentina) con el enfrentamiento entre Costa de Marfil y Noruega, dos equipos que protagonizaron una sólida fase de grupos y que buscarán seguir haciendo historia en el certamen. El ganador avanzará a los octavos de final, donde ya espera Brasil.

Desde las 18:00, será el turno de uno de los encuentros más atractivos del día. Francia, uno de los grandes candidatos al título, se medirá con Suecia en un duelo que promete alto nivel futbolístico y mucha intensidad. Los franceses intentarán imponer su jerarquía, mientras que los suecos buscarán dar una de las sorpresas de la fase eliminatoria.

El cierre de la jornada llegará a las 22:00, cuando México enfrente a Ecuador en un estadio que promete estar colmado. El seleccionado mexicano apostará al respaldo de su gente para meterse entre los 16 mejores del campeonato, mientras que el conjunto ecuatoriano intentará prolongar su gran campaña y eliminar a uno de los anfitriones del Mundial.

Con la fase de grupos ya en el pasado, cada encuentro adquiere un carácter decisivo: ya no hay margen para el error. En caso de empate al término de los 90 minutos, los equipos deberán disputar tiempo suplementario y, de ser necesario, definir la clasificación mediante tiros desde el punto penal.

Programación del martes 30 de junio (hora argentina)

• 14:00: Costa de Marfil vs. Noruega.

• 18:00: Francia vs. Suecia.

• 22:00: México vs. Ecuador.