Mundial 2026: Los partidos que juegan hoy, 17 de junio con horarios y enfrentamientos

Después de un martes plagado de goles, que dejó los primeros gritos de Lionel Messi (triplete), Kylian Mbappé (doblete) y Erling Haaland (doblete) en el Mundial 2026, este miércoles le llega la hora a la Portugal de Cristiano Ronaldo y a la Colombia de Luis Díaz.
Será el cierre de la primera fecha de partidos de la fase de grupos, ya que el jueves comenzará la segunda.
Partidos del miércoles 17 de junio
Portugal vs. RD Congo (Grupo K)
Houston, Texas, Estados Unidos
• 1 p.m. de Miami.
• 10 a.m. de Los Ángeles.
• 11 a.m. de Ciudad de México.
• 12 p.m. de Bogotá.
• 2 p.m. de Buenos Aires.
• 7 p.m. de Madrid.
Inglaterra vs. Croacia (Grupo L)
Estadio Dallas
Arlington, Texas, Estados Unidos
• 4 p.m. de Miami.
• 1 p.m. de Los Ángeles.
• 2 p.m. de Ciudad de México.
• 3 p.m. de Bogotá.
• 5 p.m. de Buenos Aires.
• 10 p.m. de Madrid.
Ghana vs. Panamá
Estadio Toronto
Toronto, Ontario, Canadá
• 7 p.m. de Miami.
• 4 p.m. de Los Ángeles.
• 5 p.m. de Ciudad de México.
• 6 p.m. de Bogotá.
• 8 p.m. de Buenos Aires.
• 1 a.m. (ya jueves) de Madrid.
Uzbekistán vs. Colombia
Estadio Ciudad de México
Tlalpan, Ciudad de México, México
• 10 p.m. de Miami.
• 7 p.m. de Los Ángeles.
• 8 p.m. de Ciudad de México.
• 9 p.m. de Bogotá.
• 11 p.m. de Buenos Aires.
• 4 a.m. (ya jueves) de Madrid.
(CNN)