Mundial 2026: Los partidos que juegan hoy, 17 de junio con horarios y enfrentamientos

Después de un martes plagado de goles, que dejó los primeros gritos de Lionel Messi (triplete), Kylian Mbappé (doblete) y Erling Haaland (doblete) en el Mundial 2026, este miércoles le llega la hora a la Portugal de Cristiano Ronaldo y a la Colombia de Luis Díaz.

Será el cierre de la primera fecha de partidos de la fase de grupos, ya que el jueves comenzará la segunda.

Partidos del miércoles 17 de junio

Portugal vs. RD Congo (Grupo K)

Houston, Texas, Estados Unidos

• 1 p.m. de Miami.

• 10 a.m. de Los Ángeles.

• 11 a.m. de Ciudad de México.

• 12 p.m. de Bogotá.

• 2 p.m. de Buenos Aires.

• 7 p.m. de Madrid.

Inglaterra vs. Croacia (Grupo L)

Estadio Dallas

Arlington, Texas, Estados Unidos

• 4 p.m. de Miami.

• 1 p.m. de Los Ángeles.

• 2 p.m. de Ciudad de México.

• 3 p.m. de Bogotá.

• 5 p.m. de Buenos Aires.

• 10 p.m. de Madrid.

Ghana vs. Panamá

Estadio Toronto

Toronto, Ontario, Canadá

• 7 p.m. de Miami.

• 4 p.m. de Los Ángeles.

• 5 p.m. de Ciudad de México.

• 6 p.m. de Bogotá.

• 8 p.m. de Buenos Aires.

• 1 a.m. (ya jueves) de Madrid.

Uzbekistán vs. Colombia

Estadio Ciudad de México

Tlalpan, Ciudad de México, México

• 10 p.m. de Miami.

• 7 p.m. de Los Ángeles.

• 8 p.m. de Ciudad de México.

• 9 p.m. de Bogotá.

• 11 p.m. de Buenos Aires.

• 4 a.m. (ya jueves) de Madrid.

(CNN)