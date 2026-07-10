Mundial 2026: España y Bélgica protagonizan un choque de alto voltaje por un lugar en las semifinales

La selección española y el conjunto belga se enfrentan este viernes 10 de julio en Los Ángeles por los cuartos de final de la Copa del Mundo. El ganador se medirá en semifinales con Francia, que ya aseguró su clasificación tras vencer a Marruecos.

España y Bélgica animarán este viernes uno de los partidos más esperados del Mundial 2026. Desde las 16:00 (hora de Argentina), ambas selecciones buscarán quedarse con el segundo boleto a las semifinales en un duelo que promete emociones de principio a fin.

El seleccionado dirigido por Luis de la Fuente llega como uno de los grandes candidatos al título. En su camino eliminó con autoridad a Austria y luego superó a Portugal por 1 a 0 en octavos de final, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del certamen, con una defensa que ha sido una de las grandes fortalezas del torneo.

Bélgica, por su parte, llega en un gran momento futbolístico tras dejar en el camino a Estados Unidos con un contundente 4 a 1 en octavos. Con Romelu Lukaku como principal referencia ofensiva y una generación renovada, los dirigidos por Rudi García buscarán dar el golpe frente a una de las selecciones favoritas.

Además del presente de ambos equipos, el encuentro revive un histórico antecedente: el cruce de cuartos de final del Mundial de México 1986, cuando Bélgica eliminó a España en la definición por penales tras igualar 1 a 1. Cuarenta años después, la «Roja» intentará tomarse revancha para seguir soñando con conquistar una nueva Copa del Mundo.

El vencedor de este compromiso enfrentará a Francia en las semifinales del Mundial 2026, en busca de un lugar en la gran final del torneo.