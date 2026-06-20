Mundial 2026 en EE.UU.: Partidos y horarios de hoy sábado 20 de junio

Para este sábado 20 de junio, el calendario del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá es el siguiente:

• 13 hs – Países Bajos vs. Suecia – Grupo F – Estadio Houston, con capacidad para 68.777 espectadores

• 16 hs – Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – Estadio Toronto, con lugar para 43.036 espectadores

• 20 hs – Ecuador vs. Curazao – Grupo E – Estadio Kansas City, plazas para 69.045 espectadores

• 00 hs (del domingo 21 de junio)- Túnez vs. Japón – Grupo F – Estadio Monterrey, con capacidad para 51.243 espectadores