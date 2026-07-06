Mundial 2026: El «anti-argentinismo» crece en redes con xenofobia

El avance de la Selección Argentina en el Mundial 2026 reactivó un fenómeno que mezcla folclore con algo más denso: xenofobia, racismo, ¿envidia?

Se junta una campaña digital. Ahora se investiga una presunta campaña financiada para desprestigiar a la Selección Argentina en el Mundial 2026. Además las rivalidades, en donde el «anti-argentinismo» en redes se manifiesta en tensiones históricas con México y la crítica europea y se suma el impacto local ya que el tráfico de internet en Argentina experimentó picos significativos durante partidos clave de la Albiceleste.

A principios de julio de 2026, en pleno Mundial, se conoció una denuncia que expuso un costado más oscuro del fenómeno: medios argentinos reportaron la posible existencia de una campaña financiada para instalar un discurso de xenofobia contra Argentina en redes.

Según esa denuncia, el objetivo era desprestigiar el avance de la Albiceleste en el torneo mediante mensajes pagos difundidos en plataformas como X.

Cuentas influyentes y creadores de contenido afirmaron haber sido contactados directamente por una agencia de relaciones públicas, que les habría ofrecido dinero a cambio de publicar que el camino de Lionel Scaloni hacia el título del Mundial estaba siendo «favorecido» por sorteos y arbitrajes. Esta maniobra, denunciada públicamente por los propios usuarios contactados, se dio en el marco de la creciente tensión digital entre hinchas de Argentina y de países como México.

Al rechazar la oferta y hacerla pública, esos usuarios instalaron una pregunta de fondo que hoy recorre el debate futbolero: cuánto de la hostilidad viral contra la Selección responde a rivalidad genuina y cuánto a campañas armadas de xenofobia digital, financiadas para instalar tendencias durante el Mundial.

El eje México-Argentina: la combustión constante

Ningún cruce genera tanta fricción como el de Argentina con México. A mediados de junio, un tuit de un usuario argentino sobre la floja campaña histórica de México en instancias definitorias escaló en minutos, según documentó TV Azteca.

El mensaje acumuló miles de respuestas, no solo de hinchas mexicanos defendiendo el pase de su selección a los dieciseisavos de final, sino de usuarios de otros países sudamericanos que se sumaron contra las opiniones argentinas. Es el patrón de siempre: una chicana menor se transforma en un hilo masivo que excede el marco deportivo.

La hostilidad digital hacia Argentina no es exclusiva de México. En Europa, la exposición constante de Messi y la herida abierta de la final de Qatar 2022 hacen que usuarios franceses y españoles cuestionen con lupa cada fallo arbitral a favor de los sudamericanos, más aún con la Finalissima frente a España en el horizonte. En Sudamérica, las tensiones de Eliminatorias y Copa América entre Chile, Perú y Argentina se trasladan directo a redes, formando un bloque discursivo que suele coincidir con los reclamos mexicanos contra la Albiceleste.

El impacto físico: picos de tráfico en Argentina

La discusión digital no es abstracta: tiene correlato en la infraestructura de internet. Según datos de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), durante partidos clave de la Selección —como el cruce ante Argelia— el tráfico de datos en el país alcanzó picos de 4,15 terabits por segundo (Tbps), un 30% por encima de la media habitual. Ese salto no se explica solo por el streaming del partido, sino por la necesidad de millones de usuarios de reaccionar en tiempo real: memes, respuestas y batallas de comentarios mientras la pelota sigue en juego.

El «anti-argentinismo» de este Mundial combina tres capas: el desgaste natural de ver a un campeón defender su corona, una rivalidad histórica con México que no da tregua, y la sospecha —hoy con denuncias concretas— de que parte del ruido es fabricado. Ganar en la cancha, en 2026, no alcanza: también hay que sostener la batalla en los timelines.

(Urgente24)