Mundial 2026: Argentina hoy enfrenta a Jordania en Dallas

El encuentro que corresponde a la tercera fecha del Grupo J se disputará este sábado a las 23 (hora argentina) en el estadio de Dallas.

La primera etapa del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se cerrará este sábado con los partidos de la tercera y última fecha del Grupo J, el que conforma la selección argentina.

El equipo albiceleste enfrentará desde las 23 (hora argentina) a Jordania y el partido se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports, Telefé, TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

En la previa al juego que arbitrará el rumano István Kovács, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el elenco sudamericano con una cuota máxima de 1.20 contra 19.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 8.20.

El equipo dirigido de Lionel Scaloni ya está clasificado a 16avos de final y con el primer puesto gracias a las victorias sobre Argelia 3 a 0 y Austria 2 a 0 con cinco goles de Lionel Messi, quien se convirtió en el máximo artillero de la historia de las copas del Mundo con 18 anotaciones.

El campeón en Qatar 2022 sabe que jugará la próxima etapa el 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami frente al segundo del Grupo H, es decir vs. España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita; y en ese contexto el DT dispondrá de una formación con jugadores que no fueron titulares en el arranque del torneo.

Es así que hasta la presencia del arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez está en duda, sobre todo porque llegó al campeonato con una fractura en el dedo de su mano y sería resguardado, y en su lugar entraría Gerónimo Rulli. En la defensa, Gonzalo Montiel volvería al lateral derecho, la dupla de centrales tendría a Nicolás Otamendi y Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico, ya recuperado de su lesión muscular, estaría en el lateral izquierdo.

La titularidad del subcapitán, Otamendi, obedece en gran parte a que Cristian ‘Cuti’ Romero sufrió un golpe en la misma rodilla que se lesionó antes de la cita ecuménica y no será arriesgado en un encuentro sin trascendencia.

En el mediocampo y en la ofensiva irían de arranque seis jugadores que todavía no fueron titulares, entre ellos Giuliano Simeone que todavía no debutó en un Mundial. El hijo del ‘Cholo’ acompañaría a Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso mientras que en la ofensiva estarían desde el arranque Nico Paz y Julián Álvarez.

Los asiáticos perdieron ante Austria 3 a 1 y Argelia 2 a 1 y ya están eliminados porque no tienen puntos y aunque alcancen a cualquiera de esos dos equipos, quedarán por debajo porque cayeron en el encuentro entre sí. En ese contexto, Jordania se despedirá de la primera Copa del Mundo de su historia frente al último campeón, con la ilusión de dar el gran golpe aunque sus posibilidades son remotas.

El otro encuentro de la zona J será, a la vez, entre Argelia y Austria y estará en juego el segundo puesto y, en consiguiente, la clasificación a 16avos de final. El encuentro tendrá lugar en Kansas City y un empate podría darle el pasaje a ambos porque los africanos accederían como uno de los mejores terceros.