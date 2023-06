Multitudinario paro de docentes en Jujuy

Con gran convocatoria se concretó hoy el paro docente, donde participaron de la jornada, gremios como el CEDEMS, ADEP, ATE Verde y Blanca, CTA, SADOP, el Partido de Izquierda y familiares que acompañaron a los docentes.

Después de recorrer las calles céntricas de la ciudad Capital la columna de manifestantes se dirigió por calle San Martín a Casa de Gobierno, allí al hablar algunos dirigentes señalaron que tuvo un alto acatamiento en toda la provincia y luego desde ahí se dirigieron hacia la legislatura.

El paro de 24 horas fue en rechazo al 10% de aumento otorgado por el Gobierno de Jujuy al tiempo que solicitan incremento salarial acorde a la inflación y apertura de paritarias, entre otros puntos.

En ese sentido, Mercedes Sosa del CEDEMS celebró la multitudinaria manifestación que se cumple en el centro capitalino y refirió “que linda lección de lucha que estamos dando los docentes cuando intentan imponer una reforma constitucional que prohíbe la protesta, estamos dando cátedra, tomando las calles cuando no se respetan nuestros derechos, hartos y hartas de los salarios de miseria, al empobrecimiento, a que tengamos que vender cartillas, Tupperware en las ferias, hacer trueque, además del laburo que cotidianamente realizamos a contraturno”.

Asimismo, adelantó “venimos a decir basta, la última asamblea determinó esta medida de fuerza y en comunión con otros gremios que están aquí presentes para ser la expresión de la bronca, del enojo, del malestar, basta ya de la forma en que nos viene tratando sistemáticamente el gobierno con paritarias que son impuestas con aumentos que son miserables”.

Luego continuo expresando, “venimos aquí a decir basta, desde que asumimos la conducción ya fueron 3 las asambleas que convocamos y en la última asamblea se decidió esta medida de fuerza y en comunión con otros gremios hermanos estamos acá presentes para hacer la expresión del enojo la bronca y el malestar, basta ya de la forma que nos han venido tratando sistemáticamente este gobierno con paritarias que son impuestas con aumentos que son miserables y la hora catedra de los docentes de nivel medio fueron 200 pesos que no alcanza para comprar 1 kilo de miñón. Este es el principio de la lucha que vamos a seguir resistiendo hasta que nos reciban y nos hagan una propuesta como corresponde, un plan de lucha por supuesto que hermanado con nosotros los otros gremios”.

Para terminar recalcó, “no olvidemos la memoria histórica de los jujeños de esta provincia donde acá, en esta provincia nacieron los piquetes, los cortes de ruta y no son mala palabra, porque lo que queríamos decir acá en los 90 y 2000 es que queremos estar dentro del camino, basta de maltrato a los trabajadores y a los desocupados de esta provincia, vamos a solicitar nuevamente a este gobierno que no escucha que nos vuelva a convocar y que nos haga una oferta salarial como corresponde”

Por otra parte Noelia, una docente de primaria mencionó, “estamos acá porque la verdad es que el sueldo no nos alcanza para nada, imagínate que un docente como ser materia especial en mi caso en jornada simple tenemos un sueldo de 90.000 pesos y un básico de 27.000 y con un aumento del 10% no llegas a fin de mes, porque no mantenés un hogar con 90.000 y los aumentos que ofrece el gobierno son una burla para los docentes, además estamos viendo que los planes o asignaciones cobran más que una persona que sale a cumplir con las horas y no es justo, nosotros no estamos contra el pueblo simplemente queremos poder llegar a fin de mes como nos merecemos nosotros y nuestros hijos. La verdad que esto no da para más y espero que esto sea el inicio de un paro por tiempo indeterminado hasta que nos escuchen porque la inflación nos come día a día y no nos aumentan el sueldo, pero si sube la luz, el pan, el gas y no nos alcanza para nada y el sueldo de un docente actualmente es comparable al de un indigente lo que es una vergüenza”.

A su vez añadió, “somos una de las provincias peor paga del país y eso lo sabe todo el mundo, aparte de que acá nos hacen descuentos por presentismo, entonces imagínate que ni siquiera llegamos a los 90.000 perdemos muchos y nos sacan el adicional frene a alumnos por un día si te ausentas o te enfermas, te descuentan mucho, el gobierno está abusando de nuestros derechos y nos está llevando a una vida de indigencia”.

“Se nota el hartazgo, esto no da para más y yo por ejemplo traje a mis hijas y tuve que venir acompañada porque esto es para el bienestar de todos nosotros los docentes y también sería bueno que se unan los de los demás empleados de la provincia porque estamos todos iguales, somos los peores pagados del país”, concluyo la docente.

Mientras que el profesor Raúl Mamani destacó, “estamos acá en una marcha provincial, el nuestro desde el gremio CEDEMS paralizamos no solamente la provincia y quiero dejar un mensaje claro para toda la comunidad, este paro no es solamente para mejorar la cuestión salarial de los docentes, sino que también es más importante luchar por la inversión, porque nuestras escuelas se están cayendo a pedazos, entonces los invitamos a que apoyen este paro, que es fundamentalmente para recuperar el sistema educativo de la provincia de Jujuy”.

Sobre la jornada remarcó, “esta gran movilización de más de 2.500 docentes en la calle vaciamos las aulas y llenamos las calles de docente movilizando del nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y nivel terciario, esto es un claro mensaje para el gobierno, no solamente para que termine con su política de imposiciones, sino también para decirles no a la reforma constitucional porque si pasaría esta reforma hoy no estaríamos acá en la calle porque es lo que quiere quitar esta reforma constitucional, que es quitar derecho, entonces más que nada no es solamente una lucha docente sino de toda la comunidad jujeña y debemos sumarnos, así que hacemos un llamado a todo a los padres para apoyar esta lucha y a los estudiantes porque esto no puede quedar, la imposición salarial viene desde hace 8 años y nosotros desde el CEDEMS decimos basta, nosotros somos una nueva comisión directiva que hace 3 meses asumimos y ya llevamos 4 asambleas y ahora estamos con esté primer paro, porque que si no nos convocan urgentemente a paritarias el sábado vamos a decidir, porque esto recién comienza y es muy probable que sea progresivo con todas las medidas que vamos a tomar. Hacemos un llamado a todo aquel compañero que todavía no tienen confianza que debemos tomar las calles y como mensaje principal y último que todos los derechos de los trabajadores lo ganamos en las calles, ningún gobierno nos regaló ningún derecho siempre los conquistamos a través de la lucha, por eso es más que importante la participación en estas medidas de paro y la medida de movilización”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ