Multitudinaria marcha y movilización de gremios estatales en Jujuy

Se trata de gremios que forman parte de la Intergremial, quienes movilizaron esta mañana por las calles del centro de la Capital y en rechazo al aumento salarial del 4% a pagar en dos tramos.

Como se había anunciado, la Intergremial y otros sectores autoconvocados marcharon en la mañana de este martes por el casco céntrico jujeño en rechazo a la propuesta salarial del Gobierno de Jujuy.

Participaron entre los gremios el CEDEMS, SEOM, UDA, APUAP, APOC y otros sectores de organizaciones sociales identificados con este pedido.

Entre los principales pedidos, los sindicatos de la administración pública afirman que el incremento es “insuficiente” y piden una nueva convocatoria a paritarias para agregar un aumento que iguale la Canasta Básica Total.

El Profesor Andrés García, prosecretario del CEDEMS comentó, “es pésimo el ofrecimiento, un miserable de 2% para octubre y noviembre, sabemos después nos van a querer planchar los salarios hasta marzo y no hay un bono que recupere lo perdido durante el año, creo que hay que señalar algunas cuestiones importantes y desmintiendo al Gobierno que dice que ganamos por encima de la inflación”.

Continuando luego, “el Gobierno hace una trampita que es sacarle a la inflación de diciembre que fue la más alta hasta el momento y donde no tuvimos mejora salarial e hicieron un recorte muy grande a nuestros salarios también tomando meses del año pasado, si tomamos de diciembre hasta acá la inflación acumulada es un 145% y los aumentos no llegan al 100%, hay un 45% aproximadamente de pérdida salarial y sabemos que plata hay, son 280.000 millones de pesos de superávit en estos momentos en las arcas de la provincia y mira qué datos la pérdida salarial de todos los estatales es de 273.000 millones de pesos, o sea que el ajuste se hace claramente sobre los salarios de los trabajadores estatales y la docencia para pagar las deudas, que es lo mismo que hace mi Milei a nivel nacional ajustar a los jubilados, ajustar a la universidades públicas, a la salud, a la educación para pagar una deuda con el FMI que el pueblo no contrajo, pero se la quieren hacer pagar mientras le siguen dando todo tipo de beneficios impositivos a los grandes empresarios y todos esos beneficios reúnen un 4% del PVI pero ahí no se recorta, se recorta sobre las áreas más sensibles”.

Sobre las medidas que están realizando dijo el sindicalista, “me parece que es una respuesta muy importante la de hoy y señalar también que es muy necesaria la unidad de todas las luchas, hoy va a haber una marcha de antorcha a la tarde de la cual vamos a participar, también los estudiantes, los docentes universitarios y otros sectores porque tenemos que mancomunar esas dos luchas, porque el ajuste afecta por igual al presupuesto universitario y a los docentes universitarios, a los estudiantes que le cortan su derecho a estudiar y quieren atacar la universidad pública, como también los salarios de los trabajadores estatales y docentes en conjunto, es un plan del Gobierno nacional que Sadir lo sigue a raja tabla”.

Así mismo remarcó, “se está viendo muchos docentes que salen a marchar porque no llegan a fin de mes y el salario inicial está muy por debajo de la línea de la canasta básica que casi llega al millón de pesos y el salario inicial apenas supera los 500 mil pesos. Alguien que no tiene antigüedad está por la mitad de la canasta familiar, pero no se llega a fin de mes hay que trabajar de otra cosa y siempre salen esas campañas, como la campaña de auditar las universidades, por qué no auditan la deuda pública que es la que está haciendo que paguemos el ajuste de los trabajadores y los sectores populares, porque no auditan ahí o los grandes negociados que hacen los grandes empresarios que se fugan la plata del país y tienen 400.000 millones de dólares fugados en el exterior”.

Finalmente agregó, “creo que la sociedad sabe realmente que los docentes estamos siempre bancando la educación pública y estamos poniendo de nuestros bolsillos lo que no tenemos para ayudar a nuestros estudiantes para que no deserten, porque es muy complicada la situación y fíjate que tenes más del 60% de pobreza infantil y adolescente”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ