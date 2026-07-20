Múltiples sismos estremecen a Venezuela en distintos puntos del país

Al menos dos movimientos sísmicos tuvieron una magnitud de 4,6 y 4,3. Ninguno de los eventos registrados hasta el momento han causado daños.

Múltiples sismos han estremecido a Venezuela este lunes en diversas regiones ubicadas al occidente, centro y oriente del país, situación que mantiene en alerta a la ciudadanía tras el trauma causado por los dos devastadores terremotos de 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio que hasta la fecha dejaron más de 5.200 fallecidos, según cifras oficiales.

El primer evento sísmico se registró a las 06:55 de la mañana (hora local) con una magnitud de 4,6 y una profundidad de 90,9 kilómetros. El epicentro se localizó al oriente del país, a 2 kilómetros al noreste de Macuro, estado Sucre, y a 41 kilómetros al este de Güiria, reportó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) en la red social X.

Luego, a las 11:11 de la mañana se reportó un segundo movimiento telúrico de magnitud 4,3, con una profundidad superficial de 5 kilómetros. Este sismo tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de San Carlos, estado Cojedes, en la región central llanera y a 47 kilómetros al noroeste de Acarigua, estado Portuguesa.

Otros sismos reportados durante la jornada ocurrieron al suroeste de Mérida, en los andes venezolanos, con una magnitud de 3,1 a las 2:27 de la madrugada; otro de 2,5 en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, al centroccidente del país a las 8:45 de la mañana; y uno a las 6:11 de 2,5 de magnitud en Naiguatá, La Guaira, región que fue la más afectada tras el doblete sísmico del 24 de junio y donde aún se realizan labores de búsqueda de cuerpos y levantamiento de escombros.

Además, al noreste de Acarigua, en el estado Portuguesa, región llanera del país, se registró otros movimiento sísmico de 3,4 de magnitud ocurrido a la 1:24 de la tarde. Luego, a las 2:14 de la tarde se registró otro sismo de magnitud 2,6 y una profundidad de 1,4 kilómetros, a 53 kilómetros al este de Bachaquero, estado Zulia, entidad ubicada al occidente venezolano.

El más reciente sismo sentido fue a las 3:09 de la tarde con una magnitud de 3,3 al oriente del país, exactamente a 32 kilómetros de Pedernales, estado Delta Amacuro. Ninguno de los sismos registrados este lunes han causado pérdidas humanas o daños materiales.

País sísmico

Venezuela está atravesada por tres grandes sistemas de fallas geológicas activas que se ubican en la zona de contacto entre la Placa del Caribe y la Placa Suramericana que son:

La Falla de Boconó, ubicada al occidente y se extiende por más de 500 kilómetros desde la depresión del estado andino del Táchira, fronterizo con Colombia, hasta el Golfo Triste en el estado central de Carabobo.

La Falla de San Sebastián, que impacta la región centro-norte, especialmente los estados Aragua, La Guaira y Miranda, y pasa a tan solo 30 kilómetros al norte del valle de Caracas.

La Falla de El Pilar, que recorre el oriente venezolano en dirección este-oeste, por el estado Sucre, el Golfo de Cariaco y sigue hacia el Océano Atlántico.

Además, estos tres sistemas principales y su fricción constante generan más de 30 fallas secundarias distribuidas por todo el territorio nacional que impactan en más del 80 % de la población venezolana que reside en zonas de alto riesgo sísmico. (RT)