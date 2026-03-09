Mujeres que construyen justicia: El Poder Judicial conmemoró el Día Internacional de la Mujer

En conmemoración al Día Internacional de la Mujer que se celebra cada 8 de marzo, se llevó a cabo hoy, un acto en el Salón Vélez Sarsfield del Palacio de Tribunales que contó con la presencia de los miembros de la Suprema Corte de Justicia Dres. Federico Otaola -presidente, Mariano Miranda -vicepresidente-, María Eugenia Nieva, Martín Llamas, Lisandro Aguiar, Eduardo Uriondo y Mercedes Arias.

Esta iniciativa de labor conjunta entre la Oficina de la Mujer, la Escuela de Capacitación Judicial, la Oficina de Bienestar Laboral, la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes, la Asociación Judicial y el Colegio de Magistrados y Funcionarios consistió en un encuentro denominado “Mujeres que construyen Justicia” cuya dinámica además de conmemorar la fecha hizo propicio el diálogo y la reflexión entre las integrantes del Poder Judicial sobre la tarea invaluable de las mujeres como parte esencial del funcionamiento del sistema de justicia.

A la apertura de la actividad asistieron el procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Alejandro Bosatti y su adjunto, Dr. Diego Chacón; la defensora general del Ministerio Público de la Defensa Dra. María Gabriela Burgos; el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Dr. Alejandro Domínguez; la secretaría de Derechos Humanos y Justicia de la Provincia, Dra. Marcela Infante; integrantes de la magistratura, el funcionarios y empleados/as de los diferentes fueros de la administración de justicia; y miembros de la Asociación Judicial encabezados por su secretario general Freddy Berdeja.

Para dar inicio a la jornada, en representación de la Asociación Judicial hizo uso de la palabra Fátima Jaled destacando el papel de las mujeres que forman parte del sistema judicial que, con compromiso, responsabilidad y constancia sostienen día a día su trabajo y aportan su esfuerzo en cada espacio que les toca ocupar con la convicción de construir una justicia más humana y equitativa.

En su mensaje subrayó el camino recorrido por las mujeres en la defensa de sus derechos: “Supimos ser protagonistas en la defensa de nuestros derechos. Hoy seguimos transitando el camino hacia espacios laborales más igualitarios y respetuosos, donde la voz de cada mujer sea escuchada y valorada”.

Perspectiva institucional

A continuación, la defensora pública oficial de Asistencia Jurídico Social de Humahuaca, Dra. Lidia Galindo Blaha expresó, en representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios, que la mujer es parte activa del sistema de justicia y destacó la consolidación de la perspectiva de género como política transversal establecida.

Durante su alocución sostuvo que el 8 de marzo es una fecha que convoca a la reflexión institucional: “Es un día que nos convoca a la memoria, a la reflexión y también a renovar nuestro compromiso con la construcción de instituciones más justas e igualitarias”.

“Hoy las mujeres somos parte del sistema de justicia. Participamos diariamente en la gestión de los conflictos que la sociedad plantea y nuestra presencia amplía las perspectivas desde las cuales se escucha y se interpreta a quienes acuden a la justicia”, resaltó la defensora.

Recordó además la gestión del Dr. Ekel Meyer como presidente de la Suprema Corte de Justicia, resaltando que promovió el reconocimiento a mujeres de las comunidades y el acercamiento de la justicia a las distintas regiones de la provincia.

La Dra. Galindo Blaha puso especial énfasis en el trabajo en territorio que tanto propicia el acceso a la justicia para todos/as acercando las instituciones para garantizar derechos y dentro de ello, el trabajo silencioso y comprometido de tantas mujeres que sostienen la justicia en la provincia.

Entornos laborales más equitativos

Luego hizo uso de la palabra la Dra. María Eugenia Nieva, jueza de la Suprema Corte de Justicia y referente de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Jujuy ante la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, destacando que es una jornada de reflexión sobre los avances alcanzados en materia de derechos, pero también sobre los desafíos que aún tenemos por delante para garantizar una justicia verdaderamente accesible, cercana, igualitaria y sensible a las realidades que atraviesan muchas mujeres.

En ese contexto resalto las distintas líneas de acción que la Oficina de la Mujer promueve como así también la Oficina de Bienestar Laboral, la Escuela de Capacitación, la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes, y la Asociación Judicial en su compromiso con la perspectiva de género.

Además, en referencia a las iniciativas orientadas a fortalecer las condiciones laborales de las mujeres dentro del Poder Judicial, anunció el trabajo que está desarrollando la Suprema Corte de Justicia para obtener los espacios de lactancia tan necesarios y requeridos por las mujeres, lo que contribuye dijo, entre otras medidas, a generar entornos laborales más equitativos.

La magistrada también puso en valor el compromiso de las mujeres que integran el sistema judicial: “Cada una de nosotras, desde el lugar que ocupa, aporta a la construcción de una justicia más cercana, más sensible y más humana”, enfatizó.

Finalmente sostuvo que el desafío institucional es continuar fortaleciendo el acceso a la justicia: “Cuando una mujer accede a la justicia y obtiene una respuesta adecuada, no solo se garantiza un derecho individual, sino que también se fortalece la confianza en las instituciones y la calidad de nuestra democracia”.

Lucha por los derechos

Por ultimo se dirigió a los presentes el presidente de la Suprema Corte de Justicia Dr. Federico Otaola, poniendo énfasis en la lucha histórica de las mujeres por uno de los derechos humanos más característicos: la igualdad, la igualdad de trato, la igualdad de hombres y mujeres ante la ley.

Destacó que el Poder Judicial hizo mucho por la defensa de los derechos de la mujer, citando como ejemplos la creación del fuero de violencia de género y el trabajo de los juzgados de familia en la materia.

El magistrado remarcó que si bien se han logrado avances importantes, aún existen desafíos pendientes: “Hoy estamos encaminados hacia un reconocimiento cada vez mayor de los derechos de las mujeres, pero todavía queda camino por recorrer para alcanzar plenamente la igualdad”.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia convocó a continuar trabajando desde el ámbito judicial en la defensa de esos derechos: “Es un deber, una obligación y una responsabilidad crucial hacer valer los derechos de las mujeres y garantizar el acceso a la justicia en toda la provincia”.

El Dr. Otaola concluyó con un mensaje dirigido especialmente a las mujeres que integran el Poder Judicial: “Continúen luchando por ser socialmente iguales, humanamente distintas y totalmente libres”.

Actividades

Luego de las palabras de apertura se desarrolló una actividad coordinada por las referentes de las distintas oficinas del Poder Judicial con el objetivo de revalorizar las tareas que realizan las mujeres en el ámbito judicial.

La misma se realizó en simultáneo en el Centro Judicial de Perico y, más tarde, en la sede ubicada en calle San Martín N° 1158 de San Salvador de Jujuy.

Cabe resaltar que esta iniciativa se replicará, según un cronograma establecido, durante el presente mes de marzo, en los diferentes edificios que integran el Poder Judicial a los fines de propiciar una reflexión colectiva sobre la tarea invaluable de las mujeres como parte esencial del funcionamiento del sistema de justicia.