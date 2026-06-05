Muerte del Indio Solari: Los resultados preliminares de la autopsia indican que tuvo un ACV

El cantante tenía un golpe en la cabeza cuando fue encontrado en su domicilio, al costado de la pileta.

La autopsia sobre el cuerpo del Indio Solari inició pasadas las 15.45, por un equipo forense que busca determinar el motivo del fallecimiento y, en este marco, el resultado preliminar indicó que el artista habría tenido un ACV no traumático.

El desenlace ocurrió en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó, y su cuerpo fue encontrado «en cercanías de una pileta interna» de la vivienda.

El intérprete tenía mal de Parkinson desde hace 10 años aproximadamente. No obstante, la primera cercanía a los resultados indicaron que, si bien se encontraba en inmediaciones de dicha pileta, «no se habría ahogado, ni tragó agua».

Además, los profesionales de la salud no descartan futuros estudios complementarios con el fin de brindar detalles más certeros.

Noticia en desarrollo… #AgenciaNA