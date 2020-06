Muerte de la artesana en Humahuaca: Mujeres Autoconvocadas piden la renuncia del ayudante del fiscal

En un comunicado por lo sucedido en la ciudad de Humahuaca y que calificaron como “Crónica de la desidia, abandono e inhumanidad en Jujuy”, Mujeres Autoconvocadas de Humahuaca, denunciaron irregularidades con todo el proceder tanto de la policía como de la fiscalía y el hospital de Humahuaca.

Denunciaron la forma en la que circulaban información falsa, incluso en horas en que ni siquiera se le había dado aviso a la familia en Buenos Aires, la forma en la que mentían con hambre de primicia poniendo el rostro de Roció Fernández para vender morbo.

Ante esto señalaron que, “nos pone en la necesidad de aclarar los hechos desde nuestra perspectiva y como testigos en la puerta de la casa de Roció. A las 16:30 horas una compañera alarmada por la ausencia de la Roció desde hacía días llega a la casa y al abrir la puerta se dio con la mascota sin vida en el piso desordenado de la habitación. Inmediatamente cierra la puerta, le pide ayuda a un policía que estaba en la esquina y este le indica que llame al 911 y se dirija a la comisaría. No hubo denuncia, pero le tomaron los datos y volvieron a la casa”.

Prosiguieron relatando que, “a las 17 horas llegaron con la oficial Gloria Mamani, ella abre la puerta, entra un poco mas y al ver la escen, sale y llama a criminalística y al ayudante de fiscal Fernando Alancay. Pide refuerzos y personal femenino. De ahí en más, nadie más entra, nos niegan el acceso a la información y cercan el perímetro. Repetimos, nadie entra a ver si las personas que estaban en la vivienda estuvieran en buen estado de salud o no. Mientras que varias de nosotras exigíamos desde afuera que nos digan que estaba pasando. Ahí nos llevan en teoría para ‘avanzar en la investigación’ pero sin embargo en ese transcurso de tiempo nos empiezan a llegar info de distintos medios jujeños virtuales”.

“En primer lugar de que hubo un femicidio en Jujuy. Es decir que los primeros en barajar esa teoría, la de femicidio fueron la policía filtrando información muy morbosa a los medios que ni siquiera habían constatado fehacientemente porque como ya dijimos no entraron a la casa de Roció a investigar nada. Los oficiales que tomaban declaración a las compañeras decían que estaban buscando a Sergio ya que el compañero (novio) de Roció también estaba desaparecido, nosotras insistíamos en que seguramente estaban juntos y adentro de la casa, que ahí había que buscar”, continuaron expresando.

Prosiguen señalando, “con la excusa de que ya venían de la policía científica y la fiscalía de Jujuy se dilato hasta 21:30 horas que llegaron. Finalmente a las 22 horas ingresaron a la casa. Para ese momento los medios hablaban de una denuncia previa por violencia de género de parte de Roció a una pareja o ex pareja. Dijeron que había personas maniatadas con cables, que había heridas de arma blanca, que el perro estaba degollado cuando la única testigo ocular aclaro que no vio sangre al momento de abrir la puerta. Mientras que de la única información que disponíamos nosotras que estábamos afuera de la casa era la que nos llegaba por las redes sociales. Incluso más tarde el ayudante de fiscal nos desmintió todo lo dicho por los medios más arriba. Ni los efectivos ni el fiscal se dignaron a darnos ninguna información a nosotras ni al abogado del Consejo Provincial de la Mujer, a quien también negaron acercarse a la escena”.

Más adelante siguieron relatando, “una oficial nos pide que vayamos al hospital a reconocer el cuerpo de nuestra amiga, al llegar finalmente bajan de la ambulancia a Sergio, el compañero de Roció y nos dicen extraoficialmente que está con vida. De 16:30 horas a 22:30 Sergio estuvo con vida tirado sin atención médica un total de 6 horas. No nos dejan ingresar a ver a Sergio entonces volvemos hacia la casa de Roció. Ahí ya en completo estado de crisis y bronca de tantas horas de desidia y abandono empezamos a exigir respuestas de manera más enérgica. Al ver que los medios seguían dando detalles cruzados e inexactos decidimos presionar a profesionales del Consejo Provincial de la Mujer para que le den aviso a la familia de Ro en Bs As y no tuvieran que enterarse por publicaciones nefastas”.

En otra parte de la denuncia agregan que, “siendo las 00:30 horas de la noche finalmente el ayudante de fiscal Alancay se acerca a nosotras y nos notifica que el cuerpo de nuestra amiga estaba sin vida sin más detalles de lo ocurrido y diciendo que nos vayamos a descansar porque la investigación iba “por la mitad”. A la una de la mañana volvimos al hospital para ver el estado de salud de Sergio. El médico de guardia nos da un informe en el que decía que lo estaban estabilizando. Que tenía un grado agudo de hipotermia, quemaduras por el frio, las extremidades entumecidas y un estado de deshidratación grave. Que no podíamos ingresar a verlo. Pero que por la mañana podíamos verlo después de la declaración. El ayudante de fiscal nos dijo que nos iban a llamar para el reconocimiento del cuerpo de Roció. Nos comunicamos en el transcurso de la madrugada para pedir información y nos informa que ya habían trasladado el cuerpo sin hacer el reconocimiento a Jujuy. Que la autopsia se iba a hacer hoy 3/6 por la mañana y nos informa de la hipótesis de intoxicación por monóxido”.

Continuaron manifestando que, “durante la mañana esperábamos poder hablar con Sergio ya que era la única persona que podía aclarar que había pasado, testigo clave de que le había sucedido a nuestra compa Roció. A las 9 de la mañana las profesionales del área de salud mental dan cuenta de que Sergio no estaba en condiciones ni físicas ni emocionales para declarar. Y que su estado de salud estaba empeorando por lo que recién ahí se pide el traslado al Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy. Nos parece fundamental aclarar que no se tomaron las medidas necesarias tales como mantas térmicas, asistencia con respirador, suministro de oxigeno constante cuando en teoría su condición lo requería. Recién a las 12 del mediodía salió la ambulancia haciendo el traslado. A partir de allí la salud de Sergio Berinstain oriundo de Buenos Aires y no de Palpalá como dijeron algunos medios fue empeorando tan rápidamente que, a las 17 horas nos enteramos de la muerte del compañero de Roció. Único testigo vivo de lo ocurrido en la casa de nuestra compa. Muerte que podría haber sido evitada si un medico entraba a la casa de Ro y se le daba la atención medica correspondiente. E incluso quizá no la única muerte evitable. Denunciamos enérgicamente la inoperancia y el mal procedimiento de la policía, el Poder Judicial y el personal de salud del Hospital Manuel Belgrano. Repudiamos el accionar de los medios amarillistas y mentirosos que usan nuestras muertes para alimentar el morbo”.

Por último exigieron la renuncia y el enjuiciamiento del ayudante de fiscal Alancay haciéndolo responsable de la muerte de Sergio Berinstain a causa de su inoperancia. Solicitan además una investigación a nivel nacional del proceder de la justicia y las fuerzas policiales en la ciudad de Humahuaca y en la provincia de Jujuy.