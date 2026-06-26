«Movistar» bonifica las comunicaciones hacia Venezuela y habilita roaming sin cargo en ese país

En el marco de los fuertes terremotos registrados en el noroeste de Venezuela, y con la prioridad de mantener conectadas a las personas, Movistar dispuso una serie de medidas solidarias para garantizar la comunicación ante la emergencia

Por un lado, la compañía bonificará las comunicaciones de larga distancia internacional, tanto fijas como móviles, que se realicen desde Argentina hacia dicho país, hasta el 11 de julio de 2026, otorgando hasta 200 minutos para cada línea.

En el mismo sentido, para llevar tranquilidad a aquellos clientes de la compañía que actualmente se encuentren en territorio venezolano, Movistar les asignará de manera automática y sin costo un paquete especial de roaming, tanto a prepagos y pospagos, de todos los segmentos.

Este beneficio incluye 5 Gigas de datos y 100 minutos para realizar llamadas, y contará con una vigencia de 15 días para que puedan mantenerse comunicados en todo momento. En el caso de los clientes pospagos, el bono será acumulable con los Gigas de roaming incluidos.

A través de la tecnología, Movistar reafirma su compromiso humano, acompañando a la comunidad y a quienes más lo necesitan.