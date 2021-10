Movilizó el Movimiento de Trabajadores Excluidos

Reclamo de organizaciones sociales en Plaza Belgrano por pedido de trabajo y asistencia por parte del gobierno para continuar con la ayuda social en sectores necesitados.

En horas de la mañana de este martes integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos marcharon por calles de la ciudad Capital, para hacer conocer sus reclamos ante las autoridades de Desarrollo Social de la Provincia de Jujuy.

La dirigente del MTE Ivon Aparicio comentó, “estábamos movilizando de forma pacífica y llegamos hasta las oficinas de Desarrollo Social y lo único con lo que nos encontramos fue con un cordón policial el cual nos informa que no hay nadie para recibirnos, hoy es un día hábil no sé en qué horario trabajan para que nos reciban eso es lo que nos preguntamos nosotros y no nos permiten ni siquiera pasar de deforma pacífica y poder terminar con nuestra jornada en Casa de Gobierno”.

Sobre los reclamos informó, “hace un mes que no estamos recibiendo boca nacional, ni siquiera hablemos de lo que es la boca provincial, de provincia no estamos recibiendo absolutamente nada de lo que se está pidiendo, muchas veces dejamos petitorio para juntarnos y poder dialogar a ver de qué forma la provincia nos puede ayudar y lo único que encontramos es una valla de policías y actas contravencionales, a nosotros nos hacen las contravencionales pero la policía es la primera que está obstaculizando el paso y la libre circulación, así que le preguntamos que si realmente está capacitado para ocupar el espacio y asiento que tienen el señor Toconas, que no tiene ni siquiera la amabilidad y la posibilidad de sentarse a dialogar con nosotros, los invitamos a ellos mismos que vengan y conozcan los diferentes espacios de asistencia que tenemos con los chicos, para que vean el trabajo de la organización social y la comunidad, que ellos tendrían que estar bien empapado en esto, mis compañeros de Vientos de Libertad asisten a chicos con problemas de consumo durante todo el día, le brindan alimento y crees que el gobierno provincial nos ayuda con algo, no! si el pueblo jujeño no se organiza para salir adelante Jujuy hubiera explotado hace mucho tiempo y la verdad que no sé para quienes gobiernan, para unos cuantos, así que se ponga la mano en el corazón sí es que lo tienen y que nos reciban y nos sentemos a trabajar en conjunto, porque eso es lo que estamos pidiendo”.

En cuanto a los recursos para seguir adelante indicó, “mis compañeras se auto gestionan el trabajo a través de las unidades productivas y asistiendo, fueron las primeras y siempre lo decimos en todos lados que en época de pandemia estuvieron asistiendo y nunca fue reconocidas por la provincia, no queremos un discurso barato en el que salen desde el gobierno provincial a declamar”.

“Yo quisiera preguntarle que trabajo genuino desde el tiempo que gobernó se creó, que trabajo genuino hay hasta inclusive el Potenciar Trabajo, el gobierno provincial también los tiene y quisiera saber las unidades productivas de los Potenciar Trabajo y no ver a los chicos que están en las calles con las banderitas de la Unión Cívica Radical por un Potenciar Trabajo que contradicción”, denunció la referente.

En otro orden de cosas agregó, “siempre somos cosificados, tratados como negros, como lo dice nuestro Movimiento de Trabajadores Excluidos, acá ninguno de mis compañeros vive con Potenciar Trabajo, cada uno se genera y se auto sustenta su propio trabajo, fuera de cumplirla las horas en la unidades productivas, cada uno trabaja y sobrevive como puede, yo quisiera y vuelvo a preguntar a todo el mundo que trabajo real hubo para Jujuy, a nosotros nos critican y nos dicen los planeros, pero cada uno de mis compañeros tienen dignidad y se la rebusca día a día. Dentro de nuestra organización podemos decirlo con orgullo tenemos psicólogas, asistentes sociales, fonoaudiólogas, enfermeras, psicomotristas y muchas otras profesiones que nuestros compañeros se fueron creando y buscando para una mejor calidad de vida, tenemos compañeras que se recibieron de maestra jardineras y maestras de aulas pero no pueden conseguir trabajo, esa es la situación dentro de nuestra organización y si hacemos un balance, un parámetro en general, cuántos chicos terminan la secundaria y pasan a ser desocupado, por qué no hay una creación real de trabajo genuino en la provincia, sabemos que no va a existir por un tiempo pero podemos trabajar juntos, danos laburó para la cooperativa, para que nuestros chicos pueden construirse y llevarse un plato digno a su casa, no hay esa respuesta por eso salimos y nos da mucha bronca el ver que muchos de nuestros compañeros no llegan a fin de mes y te dicen necesitamos mercadería una cosa o la otra, mis compañeros ambulantes que te digan, sabes que no estoy trabajando bien, puedo ir a retirar al comedor mercadería, puedo ir al comedor a buscar la comida, cuando en su vida nunca lo hicieron y muchas veces ellos mismos te estaban trayendo la fruta y la verduras que les quedaban, es una injusticia lo que estamos pasando”.

A la vez agregó Aparicio, “todos los días van a estar saliendo diferentes organizaciones sociales para reclamar y mostrar nuestro desconformismo con el gobierno provincial, estamos sometidos porque ni siquiera esto, no podes pasar ya tenemos demasiado con que no te reciben y ahora te prohíben la libre circulación es una contradicción y entendemos que los policías no tienen la culpa porque ellos están cumpliendo sus horas, tampoco nosotros vamos a ir al choque porqué si miras la columnas nuestra la mayoría son mujeres que trabajan, la mayoría son mujeres independientes y muchas son mamá y papás a la vez”.