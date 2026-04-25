Motorizados de la Unidad Regional 6 de Perico identificaron a un sujeto con pedido de captura

Fue en circunstancia que personal del Grupo de Operaciones Motorizadas realizaba recorridos de seguridad y prevención por esa zona.

El hecho ocurrió por avenida La Bandera altura Necrópolis, donde individualizaron a un sujeto con similares características a una persona sindicada como autor de un hecho de violencia de género.

De esta manera, se le dio la voz de alto policía a lo cual hizo caso omiso dándose a la fuga por inmediaciones del cementerio logrando demorarlo en inmediaciones del lugar.

Posteriormente se procedió a su identificación mediante sistema CIAC dando como resultado que el mismo registraba pedido de detención por lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

Posteriormente el sujeto fue traslado hacia la dependencia policial quedando a disposición de la Justicia.