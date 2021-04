Motochorros robaron a un fotógrafo a mano armada en La Esperanza

Siguen haciendo de las suyas los denominados “motochorros”, esta vez le tocó a un trabajador del arte captar imágenes. Fue en la localidad de La Esperanza y al momento de robarle le gatillaron dos veces.

El fotógrafo Ricardo Rodríguez comentó, “ayer a la noche sufrí un robo a mano armada y a causa de ello no he podido dormir bien, me imagino cosas y lamentablemente uno se tiene que acostumbrar a estos hechos ya que todos los días roban y el día de ayer me toco a mí que nunca imagine que me pase”.

Sobre el hecho Rodríguez destacó, “en el día de ayer estuve trabajando en la Casa Blanca, que es generalmente donde realizo fotos y alrededores de las 19:30 sufrí el robo de mis elementos de trabajo por medios de dos chicos el cual uno de ellos me amenazó con un arma de fuego insinuando que me quede quieto o me revienta y yo por el miedo de que me apuntaba en la cabeza retrocedí y me gatillo, pero al parecer estaba trabada el individuo la golpeo para destrabarla y nuevamente me gatillo yo por el miedo comencé a correr y es allí donde encuentro a 2 personas que me auxiliaron y posteriormente fui al hospital en donde también pedí ayuda y las enfermeras fueron las que llamaron a la policía”.

A su vez agregó, “en el lugar me encontraba con una clienta que por suerte cuando ocurrió el hecho habíamos terminado el trabajo y ella se había ido a cambiar y al regresar escucho la situación y se escondió, pero yo al no saber de ella me preocupe y la llame para saber dónde estaba porque me imagine muchas cosas ya que eran 2 personas en un lugar oscuro y con armas de fuego, pero por suerte no le ocurrió nada y nos encontramos”.

Para finalizar Rodríguez expresó, “eran dos sujetos en una moto 150 cilindradas cross, creo que de color blanca y con armas de fuego, los elementos que me sustrajeron eran una mochila negra donde están los papeles de mi motocicleta, la cámara Nicom modelo 5100 y 2 lentes intercámbiales de 35 y 50 milímetros, la denuncia ya la realice en la Seccional 9na pero por el shok de lo sucedido no lo hice también en La Esperanza, además quiero agradecer a todos los que se pusieron a mi disposición, mis familiares y a todos los que me acompañaron”.