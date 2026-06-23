Morone respaldo las medidas provinciales de alivio al comercio frente a la crisis nacional

El diputado Adriano Morone, del Frente Cambia Jujuy, respaldó firmemente la batería de medidas de alivio, crédito e incentivo lanzada por el Gobierno de la Provincia para sostener y acompañar al sector comercial local.

“Con políticas serias y medidas concretas, este modelo de gestión responde a las necesidades del aparato comercial de la provincia”, argumentó y resaltó que este paquete “fue consensuado previamente con las distintas entidades que representan a la actividad privada”, al tiempo que “abre la puerta a la posibilidad de que los comerciantes transiten en mejores condiciones la difícil situación financiera y económica actual”.

Enfatizó que “con suma responsabilidad, en Jujuy hacemos frente al proceso recesivo que golpea al país” y reivindicó el plan que contempla líneas de financiamiento específicas, programas de apoyo para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), beneficios impositivos y un fuerte incentivo al consumo, con vigencia establecida hasta el próximo 30 de septiembre.

Morone lanzó duras críticas hacia sectores de oposición, considerando que “no tienen idea de lo que es gestión y procuran sostener su posicionamiento ante la opinión pública con reclamos vacíos y sin propuestas serias”. “Los exhorto a debatir ideas, asumiendo las responsabilidades que les cabe”, puntualizó.

En otro orden, Morone recalcó que “con estas medidas en marcha, blindamos la actividad económica interna de Jujuy de cara al segundo semestre del año, apostando al consenso con el sector privado como principal amortiguador de la recesión nacional”.