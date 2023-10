Moria Casán le pidió disculpas a Susana Giménez y la comparó con Mirtha Legrand

La One remarcó que ella es irónica y su colega más “conservadora”, por eso suelen sacarse chispas.

Susana Giménez charló de todo con LAM y no se privó de reflexionar sin filtro sobre su tensa relación con Moria Casán. “Moria después se enojó y no hace más que hablar mal de mí. Yo no contesto porque no me gustan las discusiones”, sentenció la diva, visiblemente afectada.

Acto seguido, Moria charló con el mismo programa y dejó en claro que no es verdad que esté enojada con su colega. “Yo no le pego, tenemos ironías. Fuimos compañeras en los ‘80 y nos llevamos divino. Me enseñó a jugar al ‘Jodete’… Yo tengo la mejor con Susana. Pero Susana tiene el humor de que nunca se quiere enterar de algo que esté muy al borde. Yo, además del humor y la ironía, manejo el sarcasmo”, explicó Moria.

“Yo manejo la ironía y, tal vez, ella sea más conservadora, más anafltalinada, más diva de teléfono blanco… Creo que (Mirtha) Legrand maneja mejor el humor que ella”.

Además de aclarar que respeta mucho a Susana, dejó en claro que el no entender su sarcasmo es lo que a veces las hace chocar. “Yo tengo la mejor, pero puede ser que, de repente, me agarren esos tics de hablar de las personas con un tono irónico y a las personas, a veces, no les llega. Susana es una mina a la que respeto mucho y nunca ha habido un roce entre nosotras. Así que le mando un beso. Y si siente que, tal vez, la herí con algunas cosas, no fue mi intención”, cerró, conciliadora.

Moria Casan comparó a Susana Giménez

Y se despidió remarcando que no es verdad que haya un “trasfondo político” en su ida y vuelta. “¡Noooo! Yo no tengo trasfondos políticos con nadie porque yo soy casanística: todo lo que tengo lo hice yo. No metan grieta política entre nosotras, porque nada me interesa menos”, sentenció, contundente.

(CIUDAD MAGAZINE)