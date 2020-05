Moria Casán a Yanina Latorre: “Su voz es insoportable como un flautín mal afinado”

El intercambio continúa. En una charla con Beto Casella, Moria tiró que lo que mas le molesta de la esposa de Diego es la voz. ¿Qué opinás sobre lo que dijo?

Moria Casán charló con Beto Casella en Bendita y, obviamente, no dejó pasar las declaraciones que Yanina Latorre hizo en contra suyo. En LAM, la mujer de Diego dijo que Moria es una persona “nefasta” en respuesta a unas fuertes frases que la one había lanzado contra ella: “Es una mujer que ha sido muy humillada”, había dicho la conductora.

“A mi no me resulta nada desmesurado y no tengo nada en contra de esta señora. Lo único que no puedo de ella es soportar su voz. En el momento que hablaba ella, que es insoportable como un flautín mal afinado, me estaban llamando de Todo Noticias. Me parece una mina que no califica para que la juzgue. Fue una historia tan fuerte que lo vivimos todo como un reality. Tenía todo para ser el gran culebrón”, comenzó Moria fiel a su estilo picante.

Respecto a la participación de ambas en el Bailando, la diva sostuvo: “Veía todo el esfuerzo que hacía la señora, iba su hijo a acompañarla y yo la abrazaba… En esos momentos, que vieras a esta familia, me resultaba duro. Lo que más me llamó la atención es, además yo no lo dije del lado del cuerno, él. No vi devastación por vereguenza, sino como un acto de amor terrible por esa mujer que realmente la quería. Esa es la idea que tengo yo, además que sé que han sido varias reuniones clandestinas. Yo decía ‘este tipo muere por esta mina'”.

Ella no me parece ni una pobre mujer, se compró el personaje. Parece que flasheó. No me molesta nada de lo que dice de mi porque siempre lo mismo. Me recontra succiona y vaselina para todes”, cerró.

Mientras Moria hablaba, Yanina tuiteó sobre la reciente detención del doctor Muhlberger, que atendió tanto a la diva como al conductor: “En lugar de pegarme a mi. Que los dos se hagan cargo del médico que promociobaban y está preso. Siniestros”.

(Pronto.com)