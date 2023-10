Morales reivindicó la salud pública y entregó ambulancia para el hospital del Aguilar

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hizo entrega este viernes de una ambulancia Toyota 4X4 con destino al Hospital del Aguilar, y en el acto reivindicó la salud pública al afirmar que “si no tenemos al Estado presente y el esfuerzo de los trabajadores de la salud, no hay salud para el pueblo”.

La unidad está equipada con sistema de radio y cuenta con tablas, collares, tensiómetro, tubo con manómetro, aspirador, silla de ruedas y demás elementos para atender emergencias de una población que se encuentra a 230 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a 4000 metros de altura sobre el nivel del mar, en plena puna.

“Esto no lo podemos hacer si no tenemos el concepto de la salud pública, que alguno quiere destruir cuando habla de destruir la salud y la educación públicas y de la venta de órganos, porque no conoce el país, no conoce el territorio, no conoce cada rincón de la República Argentina; no sabe que hay lugares en los que si no tenemos al Estado presente con la salud pública y con el esfuerzo de quienes trabajan en el sistema, no hay salud para el pueblo”, afirmó.

Por otro lado, el gobernador celebró la reapertura de la mina Aguilar, resaltando que “no era verdad que no había recursos en el yacimiento; eso es muy importante con lo que se redobla el esfuerzo y desafío de fortalecer el sistema de salud”.

En tanto, el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, explicó que el Hospital del Aguilar no contaba con una ambulancia de estas características y remarcó que se mejora la accesibilidad a los lugares donde haga falta llegar con la asistencia médica, por ende, “estar al lado de la gente que es lo que nos pide el gobernador”.

“Por el tipo de geografía por la que tienen que transitar los equipos de salud en Aguilar, la ambulancia 4×4 es de extrema necesidad”, agregó el ministro.

Bouhid señaló que en la mina hay 400 trabajadores nuevos y más de cien niños en la escuela de la localidad, a partir de la reactivación de la explotación. “Esto obliga a nuestro equipo sanitario a reforzar la atención y esta es una manera de hacerlo”, concluyó.