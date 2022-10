Morales recibió a María Eugenia Vidal durante la visita a Jujuy

El gobernador de la provincia, Gerardo Morales, recibió en el Salón Fascio de Casa de Gobierno, la visita protocolar de la diputada nacional, María Eugenia Vidal. Ambos referentes coincidieron en afirmar que la oposición debe trabajar para consolidar el espacio político al cual representan.

El mandatario provincial destacó la visita a la provincia por parte de María Eugenia Vidal, legisladora nacional, referente del PRO y de Juntos por el Cambio, que a lo largo de la jornada llevó adelante varias actividades, y que se mantuvo en contacto con diferentes instituciones de la sociedad civil, emprendedores, referentes de la actividad industrial de Jujuy.

Morales agradeció la participación de Vidal en el acto de inauguración de una institución educativa en la localidad de Monterrico y señaló que siempre será bienvenida a la provincia.

En tanto, Vidal, en primer lugar, agradeció el recibimiento de Morales y de todo el equipo de gobierno, y ponderó que es un placer poder compartir los avances que experimentó la provincia, y “ver que todo lo que se habló durante años, se hizo realidad”.

Seguidamente, la legisladora nacional indicó que, en el marco de su recorrida por el país, ya visitó 13 provincias, incluida Jujuy, y que parte de hacer bien su trabajo es esto, porque uno no puede representar lo que no conoce, lo que no siente, lo que no escucha.

Vidal afirmó que “en cada rincón del país es importante fortalecer Juntos por el Cambio, fortalecer a nuestros referentes, el trabajo que estamos haciendo y ayudar a que se conozca, porque somos la única alternativa hoy al Frente de Todos, el año próximo”.

En relación a la posibilidad de que las PASO fueran suspendidas, Vidal respondió que, “primero, duele y enoja que el tema de discusión de la agenda sea ese, porque los argentinos esta noche no se van a ir a dormir preocupados por si hay PASO o no hay PASO, sino que están preocupados por la inflación, por la pérdida de su salario, por esta crisis económica y social que ya lleva mucho tiempo y que nos agobia. Y, agregó que “el gobierno se aleja de la gente discutiendo esas cosas. Y, en segundo lugar, no está bien, ya en Juntos por el Cambio lo hemos dicho, cambiar las reglas de juego electoral a menos de un año de la elección”.

Morales en torno al mismo tema señaló “esperamos que el kirchnerismo no modifique las reglas de juego, y la posición de Juntos por el Cambio es sostener las PASO y que son el mejor instrumento para dirimir las diferencias o las expectativas de los distintos candidatos en nuestro frente como en todos los frentes del país”.

Vidal relató su jornada en Jujuy, mencionando que en horas tempranas visitó un emprendimiento de hilado y tejido de lana de llama, participó del acto de inauguración de una escuela en Monterrico, y destacó que esto no es solo un acto, sino que “esto es el desarrollo de un plan de una mejora de la calidad educativa que va más allá de una escuela, es poner en marcha a 258 escuelas, reparar las existentes, capacitar a los docentes, llevar tecnología. Y en un momento en el que el sistema educativo en la Argentina está en crisis, ver que hay inversión y que hay resultados, -recordando que Jujuy mejoró en Lengua y Matemática en el último operativo Aprender-, creo que eso hay que destacarlo porque es el resultado de lo que se viene haciendo”.

La legisladora nacional sostuvo que “Juntos por el Cambio es una coalición que va a cumplir 8 años, y creo que eso tiene un valor en la Argentina, donde todo dura poco, y hemos gobernado juntos, hemos atravesado derrotas y eso es difícil en una coalición. No nos pudieron quebrar, volvimos a ganar el año pasado en la mayor parte del país y eso nos hace fuertes, sólidos, y no hay ningún referente individual. Hay muchos referentes valiosos en Juntos por el Cambio, y Mauricio Macri, nuestro ex presidente, es parte de ese equipo y de esos dirigentes valiosos que van a aportar seguramente, cada uno desde su lugar a la Argentina que venga”.

Morales señaló que no comparte las declaraciones de Facundo Manes sobre el ex mandatario nacional Mauricio Macri, y que desde la UCR tampoco las comparten, “son declaraciones sin sentido, un agravio, que además no es verdad y real. Ya hubo causas que han intentado mover de parte del kirchnerismo y que cayeron en la Justicia, y ésta ya dijo que no. No compartimos estas declaraciones, creemos que hay un exceso de parte de Facundo Manes en esto. Luego hablaré con él, y espero que ordenemos y mantengamos, más allá de las diferencias que tenemos como espacio. Cuatro fuerzas políticas nacionales y muchos partidos provinciales que integran Juntos por el Cambio tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de imputaciones, primero que no son ciertas, y, además, que no sirven para nada. Así que descalifico totalmente este tipo de declaraciones”.

Vidal hizo hincapié que en el marco de esta recorrida por el país que, “la Argentina no es que no tenga recursos, sino que le falta la infraestructura suficiente para desarrollarse, pero tenemos con qué, y el norte es una gran muestra de eso, y en particular esta provincia, que tiene litio, zinc, cobre, con un gran potencial turístico, que ya se está desarrollando, con ejemplos como el nuevo tren turístico que competirá con cualquier otro similar que existen en otros lugares, el azúcar. Definitivamente hay con qué, porque cada provincia que recorrí estoy convencida que la Argentina de los próximos 20 años va a ser un país que va a crecer, se va a desarrollar. Y cada uno de nosotros, Gerardo Morales, yo, y todos lo que formamos Juntos por el Cambio, tenemos que ser el puente que ayude a ese desarrollo”.

Finalmente, Vidal, puso énfasis en que “sin dudas, las acusaciones, las internas, las peleas, no son lo que nos pide la gente, la gente nos pide unidad, que estemos a la altura, que tengamos un plan consistente, que tengamos un buen equipo, que estemos a la altura de los desafíos que tiene este país”.

Acompañó a Vidal, el ex legislador de CABA Federico Salvai; y el secretario de Gobierno, Diego Rotela.

En la ocasión, Morales entregó presentes a la legisladora nacional María Eugenia Vidal.