Morales en ExpoAgro: “El respaldo al campo debe ser permanente”

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, dijo presente en el segundo día de la ExpoAgro 2023 y allí confirmó que se presentará como candidato a presidente de la Nación por la Unión Cívica Radical.

“Confirmo que seré candidato a presidente de todos los argentinos por una UCR fuerte”, indicó el mandatario en conferencia de prensa. “Me lanzo la semana que viene”, agregó.

Junto a Ricardo Buryaile, Gustavo Posse y Julio Cobos, Morales también habló sobre la crisis económica, en la política y en el campo.

El gobernador de Jujuy consideró que el sector requiere de una rápida intervención del gobierno nacional, apremiada por los daños sufridos.

Ironizó sobre la interna del Pro: “terminó copiando lo peor del radicalismo” y pidió tranquilidad para llegar unidos a las elecciones. “A diferencia del 2015, tenemos un plan de gobierno”.

En el segundo día de la Expo, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales participó de la muestra y se refirió tanto a la situación presente del campo como a la interna de JxC de cara a las próximas elecciones de este año. El referente del radicalismo y principal precandidato para la presidencia, se enfocó en las urgencias del sector.

“Se trata de dar un aporte que vaya más allá de lo inmediato. No sólo generar créditos para la Expo que se agotaron en minutos, si no dar un respaldo de modo permanente que ofrezca el acceso no sólo a las Pymes, si no al pequeño productor”, aseveró.

“En estos momentos con la sequía que tuvimos, vamos a exigir la intervención del gobierno nacional para reprogramar tanto los vencimientos financieros e impositivos a fin de ordenarlos en función del ciclo productivo y de los daños sufridos en casi todo el territorio de la Argentina. Son medidas inmediatas que debemos tomar”, recalcó.

En relación al espacio político, el dirigente jujeño dio su propio diagnóstico: “Yo digo que el Pro se ha copiado de lo peor de nosotros, que es la interna. Donde había dos radicales aparecía una interna y ahora pasa lo mismo con ellos. Hay que estar tranquilos y más unidos que nunca más allá de las diferencias”, resaltó.

Tras la ironía, desdramatizó: “Hay un plan de gobierno por JxC que es lo que no tuvimos en 2015, esos temas los vamos a ir resolviendo. En Mendoza esperamos que lo resuelvan, no hay ningún motivo para que vayan por afuera. Hay Paso y si no lo hubiera, hay primarias. Acá está Julio (Cobos) que es el que más lo sabe. Están Alfredo Cornejo, Luis Petri, seguramente Alfredo volverá a ser gobernador”.

Sobre la situación en la provincia mediterránea Morales señaló, “en Córdoba aparece una pareja con Luis Juez y Rodrigo Di Loredo que es nuestro candidato, la verdad es que el radicalismo le está aportando muy bien a JxC, además el 70 por ciento de las provincias de la Argentina, los candidatos que más miden y empujan son los del radicalismo. Necesitamos un radicalismo unido para que tengamos un candidato radical. De hecho, la semana próxima anunciaré formalmente mi lanzamiento para la campaña como futuro presidente”.

En cuanto a las propuestas para el sector, el gobernador expuso su proyecto: “Obviamente tenemos un plan que va a ser muy disruptivo de lo productivo”, luego enunció y enumeró sus prioridades: “Vamos a cambiar alguna legislación laboral en el caso de la pequeña y mediana empresa; con una serie de medidas sobre la macro que es lo primero que hay que ordenar, como bajar la inflación y ordenar la economía”.

Además, Morales aseguró que su grupo de trabajo ya avanzó en temas como los subsidios. “También sobre estos ya tenemos un plan. Lo importante es apuntar mucho más a la previsibilidad. En este sentido, una de las claves para el campo es unificar el tipo de cambio, esa es nuestra premisa”, concluyó.