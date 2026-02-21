Montaner homenajeó a Venezuela en su primer show en la Argentina

“Esta es la historia de un niño que nació en Valentín Alsina”, recordó el reconocido cantautor.

El reconocido cantautor Ricardo Montaner realizó un homenaje a Venezuela en su regreso a los escenarios este sábado por la noche en Buenos Aires.

La Agencia Noticias Argentinas estuvo presente en el espectáculo que abrió el “El Último Regreso World Tour”, en el estadio Movistar Arena con producción de Fénix Entertainment, donde el intérprete sostuvo: “Que viva Venezuela y la Argentina que los abraza tan fuerte”.

En el marco de un difícil momento del país latinoamericano, el escenario se tiñó de paisajes llenos de naturaleza y sonó “Mi querencia”. Ante un concierto que no dejó lugar vacío y con dos fechas agotadas por adelante, el intérprete y el elenco se unieron al frente del escenario.

“Esta es la historia de un niño que nació en Valentín Alsina, se crió jugando a la pelota y pensó que sus amigos iban a ser para siempre. La historia lo llevó a emigrar, junto a su familia, a un país amable”, inició el intérprete.

A continuación, Montaner recordó: “Una familia que pudo tener unos hijos maravillosos gracias a esa oportunidad que tuvo cuando tenía 8 años”.

“Hoy esa gente que lo abrazó han migrado hacia aquí y la Argentina hizo con ellos lo que Venezuela hizo con ese niño cuando tenía ocho años”, resaltó el cantante.

“Como ese niño nacido en Alsina, quiero regalarles un pequeño homenaje, un pedacito de Venezuela”, cerró.

El concierto marcó, no sólo el regreso del cantautor a los escenarios, sino también el comienzo oficial de una gira que ya agotó las localidades para las funciones del 21 y 22 de febrero en el Movistar Arena, por lo que añadió una tercera fecha el 27 del mismo mes ante la alta demanda del público.

“El Último Regreso World Tour 2026” representa una renovación de votos entre el artista y sus seguidores, con más de cuatro décadas de historia musical convertidas en espectáculo. #AgenciaNA