Mónica Farro recordó su romance con Riquelme: “Era más conversador que goleador”

Durante una conversación con Yanina Latorre, en la que intercedió Natalie Weber en Desayuno Americano (ambas mujeres de jugadores de fútbol), Mónica Farro se animó a recordar que ella también tuvo vínculo con un futbolista reconocido.

Si bien estuvo casada desde los 17 hasta los 34 años con el jugador uruguayo Enrique Ferraro, con quien tuvo a su hijo Diego, a su lado mantuvo un perfil bajo y consideró que no vivió como una botinera: “Yo soy una botinera totalmente diferente. Yo no dejé de hacer nada. Me casé a los 17 y me separé a los 34 y nunca dejé de hacer nada. Yo no le cocinaba, él concentraba mucho”.

Yanina Latorre le recordó que estuvo con Juan Román Riquelme cuando aún era futbolista: “Fue hace como diez años. Yo estaba soltera y él me dijo que también. Pasaba por mi casa y me dejaba flores y bombones. Me insistió mucho. Y bueno, dije, ‘dale vamos’”, recordó la vedette uruguaya, quien recordó que era “muy conversador en la intimidad. Poco goleador pero muy conversador”.

Siete años atrás, se había referido a este romance y había contado que “era un diez en la cancha”, pero no fue un gran amante: “Yo soy muy exigente y él es muy tranquilo”. Se encontraban en su departamento de Cañitas, pero a ella le resultó “lento y demasiado hablador.”

Seguramente la vedette seguirá contando detalles de este romance cuando aparezca en la pista del Bailando 2023 ya que esta mañana firmó su contrato para formar parte del certamen de baile que conducirá Marcelo Tinelli, por América.

(NA)