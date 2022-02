Molestias de los artistas del carnaval de San Pedro por cambios en el reglamento a días del comienzo de los corsos

Muy molestos terminaron algunas agrupaciones que participaran de los tradicionales carnavales en la ciudad de San Pedro de Jujuy, debido al cambio del reglamente de participación que les hicieron conocer desde la COMECOR.

La responsable de la comparsa folclórica Sensación Caporal Adriana Barrientos comentó sobre esto, “fue un balde de agua fría la noticia porque no nos parece en general el trabajar tanto y gastar tanto para pocas noches de corso sobre todo teniendo en cuenta que en San Pedro durante las noches de corso muchas veces llueve entonces es probable que se suspendan algunas noches que ya ha pasado anteriormente y tuvimos que salir de todas maneras a bailar porque teníamos contratos con bandas y había que solventar los gastos”.

Luego agrego, “anticipamos que esto podría llegar pasar pero no es algo que favorezca a todos porque seguramente algunas familias podrán venir solamente una noche a ver los corsos y solo será a medias, no verán uno en su totalidad, además no somos muchas comparsas las que estamos participando, ya que otras comparsas se dieron de baja o no están saliendo, como por ejemplo en nuestro rubro éramos 6 comparsas y hoy somos 3, es decir que no nos parece, pero no nos dieron derecho a réplica y nos dijeron que es así”.

Luego agregó, “si bien dicen que es todo esto para terminar temprano pero no entiendo entonces porque están trayendo comparsas invitadas si con las nuestras en su totalidad alcanza y si necesitan terminar en horario entonces porque traen comparsas de otro lado si hay que terminar temprano, entonces nosotros los sampedreños tendremos que emigrar a otras localidades para poder bailar y ver el sacrificio de los chicos tanto económico como por ejemplo en nuestro caso el bordado, que siempre llevamos”.

Para finalizar remarcó, “había muchos rumores ya se venía hablando donde se decía muchas cosas pero el día de ayer nos llegó el reglamento, en el mismo no hay protocolos de bioseguridad pero el reglamento si, así también la noticia de que el semillero no podrá participar, que en caso nuestro Sensación Caporal somos una familia donde tenemos padres, hijos, hermanos bailando en la comparsa con lo cual quiero disculparme con las personas que trabajaron todo el año, para que los niños puedan salir y hoy nos damos con la noticia de que no podrán salir lo que también nos causa inconvenientes, porque muchos participantes no pueden dejar a sus hijos solo con lo cual se darán de baja y en la COMECOR tampoco se puede dejar a los niños, hay muchas cosas para hablar con el reglamento, donde también hay un apartado que expresa que no podemos hablar mal de la COMECOR pero de todas maneras queremos que el público se entere porque no son participes de las reuniones y es importante que sepan lo que nos pasa a los artistas”.