Molestia de puesteros de la Feria Mayorista de San Pedro a restricciones de cooperativas del COE provincial

Reclaman que permitan el ingreso de la gente a la feria, ya que esto los está perjudicando en sus ventas.

Dijeron que el problema es con las personas que realizan los controles al ingreso a la feria pero que desconocen y pidieron que además traten bien a la gente, ellos vienen a comprar para abastecer a su casa, no viene a pasear, compran y salen.

Así se expresó el presidente de la Feria Mayorista Jorge Burgos quien señaló que, “hace dos semana que no estamos trabajando bien, la mercaderías nos está quedando, hoy sábado la feria está vacía no hay nada de gente, entendemos que tenemos que cuidarnos, nosotros tomamos las medidas, cuidamos a nuestra gente, por eso necesitamos que liberen un poco el ingreso de la gente a la feria, si no lo hacen no vamos a poder trabajar, tampoco vamos a poder pagar nuestros impuestos, por otra parte hay mucha gente que dependen de nosotros”.

Aclaró que, “el problema no es con la Municipalidad, es con el COE provincial, donde también la integran las cooperativas, las enviaron acá y no saben cómo es el movimiento de las ferias, aparte no es una feria grande, además estamos sirviendo a la gente de San Pedro de Jujuy, abastece a la ciudad, no es como la de Perico, ahí entran y salen, no hay mucho control, mientras que acá controlan de todo. Nos parece bien, no estamos en desacuerdo, pero que traten bien a la gente, ellos vienen a comprar para abastecer a su casa no viene a pasear, compran y salen”.

Por otra parte agregó Burgos, “con la gente mayor tampoco tienen consideración, muchos de ellos vienen porque no tiene a quien mandar, eso tiene que entender el COE de la provincia, desde el municipio tenemos mucho apoyo, la gente de la feria está muy enojada por esto. Aparte enviaron varias cuadrillas de personas que están amontonadas, es una feria chica para esa cantidad de gente, a esto se suma que tenemos un predio grande y amplio, además no vale la pena discutir con ellos”.

Pidió además que la gente no se enoje con los feriantes, “no somos nosotros, es el gobierno de la provincia que manda esa gente que están amontonados y nos los deja entrar a la feria, ellos no dejan que esto funcione, entendemos que estamos en pandemia, anteriormente cuando lo organizamos con la Municipalidad trabajamos muy bien y tranquilos.

Luego se refirió a la inauguración del patio de comida señalando en referencia a eso, “estamos contentos por la visita del gobernador Gerardo Morales que vino a entregar a las cocineras los locales del sector de comidas y que ya se encuentran trabajando desde el jueves”.

Destacó que, “esto es beneficioso para la gente que comienza a ingresar a la feria a las 4 de la mañana y ahora van a poder desayunar tranquilos los compradores como los vendedores. Además el gobernador recorrió las obras que se están haciendo en la feria, se fue conforme porque dijo que estas es una feria ordenada”.

Mientras que Fabiola Peralta perteneciente al sector de comidas manifestó, “nos sentimos contentas porque ya estamos trabajando en nuestros locales, además vino el gobernador con el intendente a entregarnos los comedores”.

Recordó que viene trabajando desde hace 10 años, “comencé en la feria de Atlético y desde ahí nos trasladamos acá, fueron mucho tiempo con las carpas, el barro, la verdad hay que tener paciencia para venir a trabajar en esas condiciones, con viento, con lluvias donde muchas veces no nos permitía trabajar, no había agua, ni luz que nos hacía falta. Ahora después de tanto tiempo de espera, gracias al proyecto de hacer las naves, ahora tenemos los comedores”.

“Estamos contentas porque este fue un esfuerzo grande, hay compañeras que no pudieron entrar porque no pudieron pagar, nosotros pusimos la plata para el material y desde la intendencia la mano de obra. Ahora tenemos piso, techo, agua y luz”, remarcó Peralta.

Contó además sobre el funcionamiento, “nosotros podemos ingresar desde las 4 de la mañana para preparar los desayunos, mientras que la venta es hasta las 15 horas, nos estamos retirando cerca de las 16 horas, a la gente que quiera venir estamos desde la mañana hasta las 15 horas, por lo que pueden venir hasta esa hora”.

Por último agradeció a la Comisión de la Feria del Ramal, a su presidente, al intendente Bravo y al gobernador Gerardo Morales por su ayuda.

Luego el concejal Gabriel García se refirió a esta apertura del comedor manifestando, “muy contento por tener habilitados los patios de comida, fruto del esfuerzo de los feriantes con el municipio y el apoyo del gobierno provincial, hoy ya se encuentran trabajando, si bien hoy comienza oficialmente los días anteriores comenzaron trayendo sus materiales de trabajo”.

Remarcó el edil que, “esto fue un sueño para todos, hoy ya es una realidad, esto dignifica el trabajo, también quiero contar que todos se encuentran acatando las medidas del COE, eso demuestra el compromiso que tienen para con su trabajo”.

En cuanto a como se está trabajando manifestó, “esta semana se vino trabajando bien, se encuentra gente del COE provincial colaborando con las medidas que se toman, como por ejemplo la terminación del DNI, fue una semana muy productiva, tuvimos la visita del gobernador Gerardo Morales para realizar la inauguración del patio de comida, la verdad que con la gente de la Municipalidad mantenemos el orden en esta feria”.

“Quiero pedir a todos los comerciantes que vienen a la feria, si bien no rige para ellos la terminación del DNI, ya que viene a abastecerse para poder vender en sus negocios, recordarles que traigan la documentación que avale que son comerciantes para que puedan entrar tranquilamente apra hacer sus compras”, expreso finalmente García.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ