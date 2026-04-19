Modernización del Estado y articulación institucional. Jujuy impulsa un Estado más eficiente

Así lo expresó el director de la Maestría en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Maximiliano Campos Ríos.

En el marco de su visita a la provincia, el director de la Maestría en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Maximiliano Campos Ríos, mantuvo un encuentro con la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, con el objetivo de intercambiar conceptos, experiencias y analizar los avances de Jujuy en materia de modernización del Estado como lo sostiene el gobernador Carlos Sadir.

La visita del especialista se dio en el contexto de la charla abierta “IA y ecosistema público-privado”, donde se propuso reflexionar sobre el rol de la inteligencia artificial en el futuro de la provincia, promoviendo la innovación, la mejora de la gestión pública y el desarrollo productivo.

Durante la reunión, la ministra presentó los principales ejes de trabajo que impulsa la provincia, enfocados en la transformación digital, la interoperabilidad de sistemas y el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos, así como en la participación ciudadana.

Campos Ríos destacó que el camino recorrido por Jujuy en estos procesos es un ejemplo a nivel nacional, subrayando la importancia de consolidar un Estado más eficiente, cercano y adaptado a los desafíos actuales y la necesidad de la ciudadanía. Este tipo de articulaciones con referentes académicos y profesionales de nivel nacional e internacional permite fortalecer las políticas públicas y consolidar una gestión moderna, orientada a mejorar y facilitar los trámites de la gente con la administración pública.