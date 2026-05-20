Modernización avanza en la implementación del Portadocumento de Salud para afiliados del ISJ

El objetivo central de esta iniciativa es modernizar y optimizar la gestión de la información de salud.

El Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización avanza en la implementación del Portadocumento de Salud para afiliados del Instituto de Seguros de Jujuy.

En el marco del desarrollo de esta nueva herramienta tecnológica, la ministra Isolda Calsina presentó la hoja de ruta ante representantes de los Colegios y Consejos Profesionales de la provincia, entre ellos el Colegio y Consejo de Bioquímicos; el Consejo de Farmacéuticos; el Colegio de Psicólogos; el Colegio de Fonoaudiólogos; el Colegio de Radiólogos y el Círculo Odontológico de Jujuy.

Modernización de la gestión de información de salud

El objetivo central de esta iniciativa es modernizar y optimizar la gestión de la información de salud, integrando el historial médico de los ciudadanos en un sistema digital inteligente, seguro y eficiente para todos los afiliados al Instituto de Seguros de Jujuy.

Con esta herramienta se busca dejar atrás la burocracia del papel, unificando los antecedentes médicos de manera ágil y confiable, y garantizando la disponibilidad de datos para mejorar la atención y la toma de decisiones en el ámbito sanitario.

Este avance fortalece la articulación con los distintos sectores profesionales de la salud, generando un espacio de cooperación que favorece una implementación más efectiva del Portadocumento de Salud.

De esta manera, la iniciativa cumple con los objetivos del gobernador Carlos Sadir de impulsar la modernización del Estado como eje estratégico de gestión, poniendo a la ciudadanía en el centro de las políticas públicas y consolidando un modelo innovador que promueve transparencia, eficiencia y la mejora en la calidad en los servicios que benefician a la gente.