Misiones, apenas un ejemplo del conflicto social 2024

Misiones tembló el viernes 17/05, pese a Carlos Rovira y el ‘dialoguismo’ con el Ejecutivo Nacional. El conflicto social es complejo.

Mientras que lo que pasó en la Provincia de Misiones el viernes 17/05 quede en Misiones, no habrá mayores consecuencias. Pero la coyuntura económica es compleja, y provoca un conflicto social. Nadie puede garantizar que habrá un corset para contener a Misiones. También se desconoce si a Javier Milei realmente le importa.

Es notable el ajuste a la capacidad de consumo de los ciudadanos / agentes económicos / usuarios / contribuyentes. El consumo público / privado representa casi 85% del PBI. El gasto de las familias depende del ingreso real laboral, no del endeudamiento, que siempre es caro en términos reales.

Es cierto que Misiones pesa menos en la balanza nacional que cualquier municipio del Gran Buenos Aires. Sin embargo las advertencias hay que interpretarlas a tiempo. En particular porque la Administración Javier Milei tiene alguna dificultad para comprender el conflicto social.

Inevitablemente lo ideologizan cuando la declinación del poder de compra / estándar de consumo, no sólo es verificable sino que fue estimulada por Javier Milei con una depreciación extraordinaria e innecesaria de la paridad del peso ante el dólar estadounidense. Alguna vez habrá que escribir la verdadera historia de esos acontecimientos. Mientras tanto, el vértigo de la acción impide detenerse.

Números

No fue una casualidad lo que sucedió en Misiones. Abundan los datos sobre el deterioro de la capacidad de compra de una porción considerable de los ciudadanos (esto es sector privado formalizado; en el no formal es peor). La multitud libertaria sólo pide “paciencia” y más “tiempo”.

Sucede que ellos no tienen las urgencias de otros. Es una grieta que avanza. Aquí datos de la consultora Equilibra. Obsérves que sobre el final, Equilibra, al igual que el FMI, cree que puede ocurrir un 2do. Semestre mejor, aunque es condicional. El problema, menciona, es el empleo / desempleo.

🔥 ARDE MISIONES

En el marco de un plan de lucha que se viene llevando hace varias semanas, dcentes y trabajadores de la salud hoy cortaron la ruta 12 y 14 reclamando un aumento de salario.

Unx maestrx que recién se inicia cobra $230.000

¡Una verdadera miseria! pic.twitter.com/g9Lb18RbL8 — Ademys (@AdemysPrensa) May 17, 2024

Cuidado con esto, en especial porque el ‘sinceramiento’ de precios no ha terminado y el debate sobre tipo de cambio, tampoco:

-“En el 1T-24 el salario real sufrió una fuerte caída: para los asalariados privados formales fue de -4,6% vs 4T-23 y -10,5% i.a., mientras que los públicos fue de -17,9% vs 4T-23 y -24,1% i.a. Los no asalariados e informales tuvieron una caída intermedia: -11% vs 4T-23 y -17% i.a. y -13% vs 4T-23 y -18% i.a, respectivamente.”

-“Por el lado de los puestos de trabajo, utilizando datos de empleo del 1T-24 para el segmento formal y estimaciones propias para los no asalariados e informales, esperamos una caída de los puestos totales de 1,4% vs. el 4T-23, pero aún presentan un alza de 1,8% vs 1T-23.”

-“Por estas razones, la masa salarial real cayó en el 1T-24 13% i.a. y -10% vs 4T-23. Los ingresos vinculados a la seguridad social se desplomaron 21,1% vs 4T-23 y -26,5% i.a. (vs 1T-23).”

-“Así, en el 1T-24 la masa de ingresos total de las familias (masa salarial + ingresos de seguridad social) cayó en términos reales -12% vs 4T-23, y -15,4% i.a. El crédito bancario no fue un amortiguador: en términos reales los préstamos en Pesos cayeron 30% i.a. en el 1T-24 (-37% i.a. para el consumo).”

La fuerte desaceleración de la inflación esperada para may-24 (en torno a 5%) y jun-24 si se postergan subas de precios Regulados, consolidaría una leve recuperación del salario real, un incipiente repunte del crédito y un menor ajuste en las prestaciones sociales, lo que podría estimular el consumo. Pero no queda claro aún si se frenará la destrucción de puestos de trabajo y si las familias buscaran reponer ahorros perdidos.

Ley Ómnibus

Corriente de Opinión Nacional (UCR) contra Ley Ómnibus 2 exige su rechazo (Fredi Storani). pic.twitter.com/xwzju6sfdh — Urgente24.com (@U24noticias) May 17, 2024

En este contexto, la crisis social tiene un soporte en la crisis política: aún no hay dictamen para la Ley Ómnibus 2 en el Senado, y durante la semana del festejo patrio debía comenzar a debatirse el ‘paquete fiscal’ (blanqueo), pero hay mucho aún por trabajar en el texto que envió Diputados, y que abundaba en imprecisiones y errores.

De todos modos, aún se debate si debería repudiarse el proyecto -tal como sucedió ya en el Senado con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23- o insistir en las modificaciones al texto vigente.

En cada fuerza partidaria hay distintas posiciones. Es una Argentina fragmentada y desorientada.

Cuando muchos creían que la UCR no militaba en el rechazo plano a Ley Ómnibus 2 (mal llamada ‘Bases’, afrenta a Juan Bautista Alberdi) tal como sí sucede con Unión por la Patria, la línea interna Corriente de Opinión Nacional, que orienta Federico Storani, comenzó a exigir el rechazo plano. Veremos cómo lo resuelven.

(Urgente24)