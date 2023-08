Mirtha Legrand reanudó las conversaciones con un canal de televisión para volver con su clásico programa los sábados a la noche

La conductora expresó sus deseos de regresar a la pantalla chica y su nieto y productor ejecutivo, Nacho Viale, está a cargo de la negociación. Su palabra a Teleshow

Mirtha Legrand está próxima a volver a la televisión argentina. La conductora, a través de su nieto y productor ejecutivo, Nacho Viale, reanudó las conversaciones con las autoridades de El Trece para volver con su clásico programa los sábados a la noche.

Según la información que dio a conocer este lunes Adrián Pallares en Socios del espectáculo -que justamente se emite por dicho canal-, la idea es que sea un envío semanal ya que Juana Viale está descartada en la negociación, de manera tal que la actriz no estará al frente del ciclo de los domingos al mediodía, como lo hizo hasta el año pasado. Rodrigo Lussich -también conductor del programa de espectáculos- agregó que Nacho está al frente de las negociaciones con Adrián Suar y Pablo Codevilla.

Que la diva quiere regresar cuanto antes a la pantalla chica no es novedad. En más de una oportunidad lo dejó en claro. Aunque también se hace a un lado en las negociaciones y deja que su nieto se encargue de ello. La Chiqui solo espera la fecha para anunciar la buena nueva y comenzar a prepararse. Mientras tanto, continúa asistiendo a eventos públicos para mantenerse activa, tal como se lo indicó su médico en plena pandemia del coronavirus, cuando debió resguardarse en su casa.

“Nacho no me cuenta nada porque dice que yo no guardo nada”, dijo entre risas Mirtha hace un mes a Teleshow cuando fue consultada sobre la versión que indicaba que estaba negociando su llegada a Telefe, canal en el que no había hecho su clásico programa, sino que había estado como figura cuando protagonizó La Dueña. Al respecto, y sobre aquella posibilidad, agregó: “No estoy al tanto”.

En esta oportunidad, y ante la versión de que se reanudaron las conversaciones entre su nieto y las autoridades de El Trece, Mirtha le dijo este lunes a Teleshow algo similar a lo que sucedió aquella vez. “No sé nada. Nacho no me notificó absolutamente nada. Es su sistema. No me comenta nada hasta que está concretado”, explicó la conductora.

En junio pasado, Adrián Suar había contado que no se llegó a un acuerdo económico para el regreso de Mirtha Legrand a la pantalla de El Trece, motivo por el cual se abrieron las conversaciones con otros canales. “Juana no quería hacer el programa. No quería ir al mediodía los domingos, que es verdad porque no le gustaba el horario. Yo creo que quería los sábados. Y lo manifestó, no lo ocultó. En principio, nosotros queríamos Mirtha los sábados y Juana los domingos. A no ser, que ellas decidieran el enroque. Ahí yo no tenía problema. Pero Mirtha, tan genia, dijo: ‘No’. Esa es la verdad”, explicó el gerente de programación del canal de Constitución.

De inmediato, cuando Marcelo Tinelli hizo su arribo a América se refirió al respecto: “Estuve hablando con Nacho y me encantaría que Mirtha este año esté en América. Según lo que le escuché decir al Chueco el otro día, no va a ir a El Trece por una cuestión económica. Nosotros no es que económicamente, como canal, estemos espectacularmente bien como para hacerle una gran oferta. Pero me parece que Mirtha es una persona muy querida y a mí me encantaría que estuviera los sábados. Así que yo, personalmente como director de contenido, le guardo ese lugarcito a Mirtha”, indicó el conductor.

Mientras su nieto se encarga de las negociaciones, Mirtha Legrand confía y espera que resuelva pronto su regreso a la televisión para así poder dar comienzo a la temporada número 55 al aire.

(TELESHOW)