Mirtha habló de todo, contó que Suar la llamó para que regrese en octubre y reveló: “Lloro cada vez que veo a Juana”

La diva de los almuerzos se unió a la emisión del domingo de forma telefónica y contó cómo es su vida en aislamiento.

En comunicación telefónica, Mirtha Legrand(93) formó parte de su legendario ciclo Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) y fue entrevistada por su nieta Juana Viale (38) y por todos los invitados de la mesa del domingo.

La pregunta más apremiante fue la referida a la vuelta de la diva a la televisión. “No sé. Te cuento. Me llamó Suar hará dos semanas y me dijo: ‘Mirá, Mirtha… ¿qué te parece volver en octubre?’. Yo le dije que sí, que estoy de acuerdo. pero con esto de la pandemia no se sabe”, contestó la conductora e hizo referencia a su situación particular: “Yo estoy en zona de riesgo, viste. Entonces me tengo que cuidar. Estoy recluida, hace 177 días que no salgo. Es duro, eh. Tómenlo con seriedad, porque es duro”, expresó y terminó su declaración con un autoelogio: “Merece un aplauso“.

“Con lo que me gusta salir. No he salido ahora. Hay que respetarlo y bueno, yo lo respeto a pies juntillas. He cambiado mi vida totalmente“, aseguró la actriz, que es conocida por ser una persona muy activa en su vida diaria.

La conductora del ciclo de los almuerzos no tuvo más que palabras de aprecio para con su nieta en su labor como conductora. “Te quiero felicitar, Juanita, por la evolución que has tenido. Lo que has progresado,… ¿Sabés que a veces cada vez más gente me dice: ‘Mirta, Mirta, te felicito’. ‘Gracias, gracias’, ‘No te felicito por Juana‘” contó la conductora.

En la edición de este domingo, la entrevistadora se convirtió en entrevistada, ya que todos quisieron saber cómo transcurre su vida en aislamiento. “Muy bien, mirá… Camino un poco en la casa. Leo, veo mucha televisión, descanso… Ahora estaba descansando un rato. Cambió mi vida totalmente“, relató. Además, aseguró ver mucha televisión, escuchar mucha radio e interactuar mucho por WhatsApp.

Al respecto, su nieta contó una confidencia-: “Unos horarios rarísimos maneja mi abuela. Te manda un mensaje a las 3 de la mañana”. Divertida, la conductora le contestó: “Porque lo tengo al lado de mi cama, entonces me despierto y yo ahí ‘voy a llamar a Fulano’. Pero lo más gracioso es que me contestan enseguida“. Además, aseguró que ni siquiera en su casa está desarreglada, y que sigue siendo coqueta.

Sobre la pandemia, la actriz aseguró estar preocupada: “Sí, sí preocupada estoy. Hay que estar preocupado, hay que prestar atención. Yo estoy preocupada, estoy esperando que salga la vacuna. Del país que sea… A mí no me importa del país que sea. si es de Rusia, EEUU, o China. Estoy recluida, me cambió la vida, yo no salgo ni al balcón. Estoy realmente en mi casa y camino, hago un poco de gimnasia. Tampoco viene mi kinesiólogo, no viene nadie. Ya no quiero que venga, no quiero, y me informo. Yo duermo con la radio puesta, que no debe ser bueno, seguramente”.

La política no podía faltar en la charla. Le preguntaron si le gusta ver a Alberto Fernández con Rodríguez Larreta juntos. “Sí, me gusta, me parece bueno. Pienso que tenemos que vivir en armonía. Si no, encima de la pandemia vivir peleando y disgustados no es bueno“. Por su parte, la diva consideró la marcha del 17 de agosto como un triunfo. “Fue un triunfo realmente. La Argentina, además de la pandemia, está pasando por un momento muy difícil. Tenemos que salir de todo esto. Vamos a tratar de darle un poco de optimismo a la gente“, animó.

“Volvé, pronto abuelita, que ése sería el golpe de optimismo, que vuelva. Sería una alegría para todos y un descanso para mí”, dijo por su parte Juanita.

Muy agradecida con su nieta y por el esfuerzo que ha significado para ella reemplazarla en el programa, la conductora admitió llorar de emoción y de orgullo.

(Gente.com)