Ministerio de Ambiente: Jujuy lanzó el Monitoreo de Calidad del Aire 2026

En el marco del Programa “Cuidemos Jujuy”, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático puso en marcha el plan para medir partículas contaminantes en Jujuy.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy inició esta semana el Plan de Calidad del Aire 2026, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Calidad Ambiental que busca relevar la presencia de material particulado en distintos puntos estratégicos de la provincia. Más información sobre las políticas ambientales provinciales en https://ambiente.jujuy.gob.ar.

La puesta en marcha de los equipos estuvo encabezada por el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez, acompañado por el comisionado municipal de Volcán, René Galíndez, autoridades y técnicos de la Secretaría de Calidad Ambiental. El lanzamiento se realizó en la localidad de Volcán, donde comenzó la primera etapa del programa.

Monitoreo ambiental en zonas prioritarias de Jujuy

El programa se enfoca en medir la concentración de material particulado de 10 micrones (PM10), uno de los principales indicadores utilizados para evaluar la calidad del aire y sus posibles efectos sobre la salud de las personas y el ambiente.

El relevamiento también alcanzará a Palpalá, La Esperanza y distintos parques industriales de la provincia. El objetivo es construir una línea de base propia que permita conocer el estado de la atmósfera en cada sector y diseñar futuras estrategias de gestión ambiental.

Desde la Secretaría de Calidad Ambiental explicaron que los primeros tres monitoreos se desarrollaron en Volcán. Los equipos permanecieron instalados en diferentes puntos de la localidad hasta este viernes, mientras se realizan las tareas de recolección de muestras.

Las muestras serán acondicionadas y analizadas en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas y Mineras (INTEMI) de la Universidad Nacional de Jujuy con quien se trabaja en materia coordinada. La metodología consiste en comparar el peso de los filtros antes y después de 24 horas de monitoreo para determinar la cantidad de partículas presentes en el aire.

Con los resultados obtenidos, el Gobierno provincial buscará identificar posibles fuentes de impacto ambiental y avanzar en medidas de gestión junto a distintos actores, con el objetivo de proteger la salud de la población y fortalecer las políticas de control ambiental en Jujuy.