Millón: “Provincia y municipio están al día con los subsidios, las empresas adeudan el canon y pago de patentes”

Haciéndole frente al paro de transporte urbano que se está viviendo en San Salvador de Jujuy, el secretario de Gobierno, Gastón Millón, aclaró cuál es el rol de la Municipalidad Capitalina en este conflicto de intereses.

Para comenzar, hizo hincapié en la relación laboral de los choferes con las empresas de transporte, y explicó, “los choferes que están llevando adelante este paro a través de la UTA (Unión Tranviarios Automotor), son empleados de empresas privadas, por lo tanto el que no está pagando los sueldos es el empresario”.

Luego, sobre el compromiso que no se cumple desde Nación, en cuanto al sistema de subsidios, comentó, “es un sistema nacional que busca darle dinero directamente a las empresas para de esa manera no tener que aumentar el costo del boleto para la gente, por que si no las empresas no tendrían la ganancia necesaria para sostener esto. Nación no envió el dinero comprometido al subsidio, entonces los empresarios alegan no tener ese dinero para realizar los pagos correspondientes”.

Sobre este mismo tema, agregó: “la Provincia está al día con su compromiso en cuanto a los subsidios a las empresas y la Municipalidad no solamente se encuentra al día, si no que las empresas le adeudan dinero en concepto de canon y el pago de patentes”. Atentos a la situación actual, desde el Municipio no se están exigiendo dichos pagos.

Por último, y refiriéndose al papel que debe tener la Municipalidad en cuanto a garantizar el servicio de transporte, informó: “el primer día se intimó a las empresas a brindar el servicio bajo el apercibimiento de una lógica recesión, los empresarios alegan que tienen bloqueada la salida de sus empresas, nosotros por lo tanto cumplimos con lo que teníamos que cumplir”.

Recordamos que el Municipio se encuentra buscando alternativas, como el nuevo sistema de taxis que comenzaron a trabajar en el día de la fecha a un precio razonable y se está evaluando con qué otras medidas se puede avanzar.