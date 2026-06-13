Milei vuelve a visitar España: Viaja a Madrid con una agenda acotada

El Jefe de Estado volverá a suelo español por sexta vez. El motivo de su visita.

El presidente Javier Milei reactiva su agenda internacional y partirá rumbo a España, donde desplegará un viaje de tres días por la capital, Madrid.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el jefe de Estado saldrá del país el próximo miércoles 24 de junio y permanecerá en Madrid hasta el sábado 27 del mismo mes.

Allí participará en una conferencia y en reuniones con distintos empresarios en la Universidad CEU San Pablo.

Con esta nueva participación se concreta la sexta visita del mandatario a España: en los viajes anteriores se reunió con el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La última vez fue el expositor final del Madrid Economic Forum.

El viaje de Milei se dará el mismo día en que la oposición buscará interpelar y aprobar una moción de censura a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El funcionario se encuentra envuelto en escándalos relacionados con su patrimonio y sus dichos públicos.

El resto de la agenda

De vuelta a la Argentina, Milei aguardará unos días y volverá a salir del país, esta vez para arribar a Asunción el 30 de junio, con motivo de la cumbre de presidentes del Mercosur. Es la primera bajo vigencia del acuerdo comercial entre el bloque y la Unión Europea (UE).

Por último, el presidente partirá rumbo a los Estados Unidos -por decimoctava vez- el 4 de julio, día en que se celebra la independencia de ese país. Allí se mostrará con su par, Donald Trump, con el objetivo de seguir fortaleciendo el vínculo bilateral entre ambos estados.

(NA)