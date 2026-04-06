Milei ratificó su respaldo «total y absoluto» a EEUU e Israel en la guerra con Irán

El jefe de Estado se refirió con conflicto bélico que involucra a sus aliados políticos. También habló sobre su posición respecto del aborto y la eutanasia.

El presidente Javier Milei se posicionó nuevamente respecto a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán durante una entrevista con el diario español El Debate, en la que expresó un respaldo «total y absoluto» a las acciones de Estados Unidos e Israel en el conflicto con Irán.

El jefe de Estado sostuvo que Israel representa «el bastión de Occidente» y lo vinculó con los valores fundacionales del capitalismo, mientras que acusó a Irán de no aceptar la convivencia con ese Estado y de buscar su eliminación.

«Si usted le pega a Israel, le está pegando a los valores judeocristianos y de ahí le pega al capitalismo», expresó.

En esa línea, también cuestionó a lo que denominó la «prensa internacional socialista» por sus críticas al gobierno israelí.

«A mí no me importa lo que diga la prensa internacional socialista y las aberraciones y mentiras que dicen acerca de Bibi Netanyahu», señaló. También puso el foco en España y profundizó sus críticas al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez: «Si España no estuviera en la Unión Europea, Sánchez la habría destruido».

La opinión de Milei sobre el aborto y la eutanasia

Milei volvió a expresar su rechazo al aborto y a la eutanasia. «Yo no adhiero al aborto. Para mí es un asesinato agravado por el vínculo», afirmó. Agregó: «La vida es un valor supremo y no puede estar sujeta a la decisión de terceros».

Respecto a la eutanasia, el presidente mantuvo la misma línea argumental: «Yo no adhiero al suicidio. La vida es algo maravilloso», señaló, rechazando la posibilidad de que el Estado habilite mecanismos para su interrupción deliberada.

(baenegocios)