Milei anunció en USA «estamos ganando la guerra» pero la cámara baja le puso límites a su belicismo

La declaración (para Milei) fue firmada por, María Inés Zigarán, Pablo Juliano, Alejandra Torres, Nicolás Massot, Maxi Ferraro, Mariela Coletta, Carolina Basualdo.

La Cámara de Diputados de la Nación declaró su “profunda preocupación ante las manifestaciones públicas y versiones periodísticas que señalan la posibilidad de que la República Argentina brinde apoyo militar, logístico u operativo en el marco de eventuales acciones bélicas o despliegues militares vinculados al conflicto en Medio Oriente”.

En un comunicado conjunto, los legisladores dejaron clara la posición de diversos bloques de la oposición. Invocaron el artículo 75 inciso 25 de la Constitución Nacional y el sistema republicano de división de poderes.

«La Honorable Cámara reafirma que cualquier decisión relativa a la participación de la República Argentina en operaciones militares internacionales, el envío de tropas al exterior, el establecimiento de mecanismos de cooperación militar que impliquen compromisos operativos o la adopción de medidas que puedan involucrar al país en conflictos armados internacionales debe ajustarse estrictamente a las competencias constitucionales del Congreso de la Nación»

Diputados y una fuerte advertencia

Los legisladores recordaron que la decisión de involucrar al país en acciones militares internacionales constituye una materia de la máxima gravedad institucional y política, que exige debate democrático, control parlamentario y respeto irrestricto al orden constitucional.

La Cámara de Diputados reafirmó la histórica vocación de Argentina por la resolución pacífica de los conflictos internacionales, el respeto del derecho internacional y la preservación de la paz.

“Esos principios han guiado tradicionalmente la política exterior argentina y se encuentran consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte”.

Irán Acusa a Javier Milei

Un editorial del diario Teheran Times advirtió que el presidente argentino había cruzado una «línea roja» al declarar a Irán como enemigo de Argentina.

De acuerdo con un comunicado diplomático interno, Zahra Ershadi, Asesora del Ministro y Directora General para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, condenó enérgicamente las declaraciones «insultantes, hostiles y antiiraníes» de Javier Milei, «así como su alineación con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión contra la República Islámica de Irán».

(Urgente24)