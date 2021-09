Milagro Sala al Gobierno: “Me siento desilusionada y usada por el Frente de Todos”

En una charla con Juan Grabois, los dirigentes sociales hablaron de un “pacto de poder” con Gerardo Morales en Jujuy por el “litio y la marihuana”. Hubo críticas a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, entre otros funcionarios. “Nadie es ingenuo de nada”, sostuvo.

La líder de la Túpac Amaru, Milagro Sala, dialogó con el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y del Frente Patria Grande, Juan Grabois en un vivo de Instagram para insistir en su reclamo por la liberación como “presa política”. Visiblemente contrariados con el gobierno del Frente de Todos, los dirigentes sociales denunciaron un “pacto de poder” con el gobernador Gerardo Morales con la intención de priorizar negocios con “el litio y la marihuana” en Jujuy, y apuntaron contra algunos funcionarios del Gabinete por “usar” y “olvidarse” de la referente territorial.

“El gobierno nacional y popular va a cumplir dos años en diciembre, y quien te habla va a cumplir seis años de detención en enero. Son muy flexibles con la oposición y con los nuestros son más duros”, sostuvo Sala a través de la emisión por la red social.

Bajo la misma línea, aseguró: “La administración de Alberto Fernández prefiere hacer negocios con la marihuana, y el litio (en Jujuy). Pero los presos políticos venimos postergados hace tiempo. Eso no tiene por qué ser así”.

Acto seguido, Milagro Sala apuntó a algunos de los funcionarios del gabinete nacional por acordar con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. “Lamentablemente veo que (el ministro del Interior, Eduardo) Wado de Pedro y otros más se sientan a hablar con (Gerardo) Morales. Jujuy tiene más adelantos de coparticipación en todo el país, le siguen justificando una deuda enorme y hoy día es una de las primeras provincias con esto y está entre las que más van recibir la coparticipación, y nadie le pide rendición de cuentas de nada.

“Andamos tirando, con mucha bronca. No entiendo qué es lo que pasa, y eso que milité mucho tiempo en la política. No entiendo que está pasando en Argentina. Se van a solidarizarse a países con otros presos políticos y nosotros seguimos presos acá, con un nudo en la garganta”, expresó en la grabación.

Durante la conversación, Juan Grabois apuntó que “los políticos no tienen la misma preocupación que tenían en 2019 por Milagro Sala”. En uno de esos tramos de la charla, apoyó la teoría de la líder de la Túpac Amaru y resaltó: “Hubo un pacto de poder que tiene que ver con el litio, con la marihuana, y con mantener el statu quo en la Argentina”.

“Voy a decir algunas cosas que me pueden costar. Estoy convencido que los problemas que tiene Argentina y tu permanencia presa tiene la misma raíz. ¿Cuál es la raíz? Los pactos de poder y de negocios. Es un claudicar y bajar las banderas con las que nosotros fuimos a pedir el voto a la gente en 2019. Una de esas banderas era pedir la libertad de Milagro Sala, en ese momento no era piantavotos. Era un ícono del Frente de todos contra la impunidad y la persecución”, sostuvo.

El referente del MTE apuntó contra el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner por no llevar adelante la consigna de campaña contra la detención de Milagro Sala. Pero sobre todo fustigó y reprochó a varios funcionarios del gabinete nacional, en particular contra la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

En esa línea, dijo que hubo “mujeres y hombres que gracias a ella (por Milagro Sala) se hicieron famosos o bien lograron lavarse la cara después de haber sido tildados de derechistas diciendo que apoyaban a Milagro”.

“Yo siento que algunas personas que tienen poder fueron resolviendo su situacion y se olvidaron de Milagro y de los compañeros humildes que estaban presos”, arrancó Grabois. “El Presidente me llamó varias veces por temas vinculados con vos, estaba muy preocupado y pendiente. Recuerdo que viajé a Jujuy a verte, en una de las tantas veces, y estuve en una audiencia de juicio. Tu abogada era Elizabeth Gómez Alcorta, la actual ministra de la mujer. Y recuerdo que escribí un artículo en Página/12 que Cristina Kirchner lo publico en sus redes, ahí decía que la quieren ‘muerta a Milagro”, agregó.

“Recuerdo que la mayor parte de los ministros tenía tu foto como icóno en su Telegram o Whatsapp. Y ahora no veo la misma actitud. Yo pienso que la actitud del Frente de Todos, en el caso de Milagro y los compañeros de Tupac, es una claudicación frente a una bandera que se sostuvo durante toda la campaña y la resistencia al macrismo”.

Además, exigió al Gobierno que declare a Milagro Sala como “víctima de violencia de género” y adelantó que trabajará para presentar un proyecto de ley desde el Frente de Todos para que se intervenga el “corrupto” Poder Judicial de Jujuy.

“No entiendo por qué Milagro Sala no es una causa del Ministerio de Géneros”, dijo el dirigente social. “Yo quiero pedir al nuevo Ministro de Justicia (Martín Soria) que se pronuncie sobre la situación de Milagro. Quiero pedirle a quién fuera la abogada, Eli Gómez Alcorta, que el Ministerio de Géneros y ‘la Mujer’ declare oficialmente que Milagro es víctima de violencia de género hoy, que sea una declaración oficial. Porque no podemos decir una cosa cuando nos conviene, y cuando ya no nos conviene porque trepamos, no lo decimos más”, planteó.

“No entiendo lo que hace Alberto Fernández con este tema. No entiendo lo que hace Eli Gómez Alcorta con este tema. ¿Qué pasó, Eli Gómez Alcorta? ¿Qué pasó Alberto Fernández?”, siguió Juan Grabois con enojo. También se dirigió al ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro y “a todos los funcionarios que en campaña hablaban” de la referente de la Tupac Amaru. “Les pido que se la jueguen”, provocó.

En ese marco, el dirigente de la MTE interrogó a la dirigente de la Tupac Amaru qué pensaba de los funcionarios en particular que la apoyaron en su momento, a la que la mujer respondió: “Me preguntas si estoy desilusionada con el Frente de Todos… Si, estoy desilusionada con el Frente de Todos, y de todos ellos. Nosotros no estamos nada bien. Va a haber nuevos presos políticos de acá a seis meses. Me siento usada”.

Milagro Sala se mostró indignada con la falta de atención en la Casa Rosada, al punto de emocionarse. “Nosotros no robamos nada. Nuestras obras se miran y se tocan” indicó. “¿Acaso son más fuertes los negocios políticos, los acuerdos políticos, que nuestras vidas, que nuestra dignidad?, interrogó.

“Me cansé de que me digan que aguante un poco más. Los días pasan, los meses pasan, y uno sigue adentro”, ahondó Sala sobre el final de la transmisión. Manifestó que quiere seguir militando y trabajando como lo estuvo haciendo hasta ahora. “No quiero que me prometan, quiero que comiencen a hacer las cosas”, finalizó.

La situación judicial de Milagro Sala

La dirigente de la Túpac Amaru se encuentra detenida desde 2016 y su aprisionamiento cumplió 2000 días el 6 de julio, motivo por el cual se organizó durante aquella fecha un acampe en la Plaza de Mayo, con carpas que simbolizaron cada día de Sala en prisión.

A partir de su detención, hubo varias causas en su contra con imputaciones consecutivas. La más importante fue la condena a 13 años por el desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas y fue considerada “jefa de una asociación ilícita” por el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Jujuy. En ese expediente, conocido como “Pibes Villeros”, hubo otros 29 imputados.

En uno de los últimos juicios, la Cámara Federal de Casación Penal dictó una resolución favorable a Milagro Sala en la causa en la que fue condenada a tres años y medio de prisión por daños y amenazas, en el marco de un escrache al actual gobernador de Jujuy Gerardo Morales, en 2009, del que la defensa asegura que no participó. Según Grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas en octubre de 2016, el conjunto de imputaciones en contra de la dirigente coya se hizo en un contexto de “vulneración de la independencia judicial” destinados a sostener la privación de libertad de Sala de manera indefinida.

Por eso, dirigentes sociales como Juan Grabois aún insisten en el reclamo de liberación de Milagro Sala y atribuyen a una decisión política del gobernador Gerardo Morales para perseguirla: “Sin Milagro, el contrato electoral no existe, es un contrato nulo. No hay una solución posible desde lo jurídico. Los jueces que manejan el Poder Judicial en Jujuy pasaron de una Corte de cinco miembros, a una de nueve miembros. Los otros cuatro son diputados radicales. Manejan la Justicia como una republiqueta”.

En su intercambio, Grabois reconoció que pudo haber “irregularidades” en la construcción de viviendas en Jujuy, pero es algo que “en todos los sectores pasa, en el sector empresario o en las cooperativas”.

“No me cabe la menor duda que hubo errores e irregularidades. No tengo dudas que hubo una decisión política de destruirla y que vaya presa”, dijo. Y sentenció: “El ex gobernador Fellner, ¿está preso?. El intendente que certificaba las obras, ¿está preso? ¿La “negra” robaba y los “blancos” no? Hay un caso de machismo, clasismo y racismo que son todos los que venimos planteando en 2019 y que algunos y algunas que accedieron al poder no lo dijeron más”.

“Eso es lo que estoy sintiendo. Nos taparon a todos y en la campaña no se habla de nosotros”, concluyó Milagro Sala.