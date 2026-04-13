Milagro en Caspalá: Un hombre sobrevivió tras ser arrojado a un barranco por una vaca

Un dramático accidente movilizó a toda la comunidad de Caspalá luego de que un vacuno embistiera a R. Z., lanzándolo a un precipicio de 30 metros de profundidad.
El hecho ocurrió en las últimas horas de ayer en el Paraje Tambillo y fue reportado por un adolescente de 17 años, quien caminó varias horas para dar aviso al destacamento policial.
Tras el alerta, se activó una comisión de rescate integrada por policías, enfermeros y ocho empleados municipales que debieron caminar cuatro horas por terrenos críticos para asistir a la víctima.
El hombre fue estabilizado en el lugar y descendido mediante un complejo operativo que contó con el apoyo de Bomberos de Humahuaca y personas voluntarias de la zona.
Finalmente, cerca de las 19:00 horas, el paciente logró arribar a la localidad de Caspalá para ser trasladado de urgencia por el SAME hacia el hospital de Humahuaca.
A pesar de la impactante caída, el damnificado ingresó al nosocomio en estado estable gracias al profesionalismo y la rapidez de todos los rescatistas intervinientes.
Caspalá es un pueblo de montaña situado en el Departamento Valle Grande, en la provincia de Jujuy. Se encuentra a unos 3.100 metros sobre el nivel del mar, a aproximadamente 240-245 km de San Salvador de Jujuy y cerca de 110-115 km de Humahuaca, rodeado de cerros elevados.
Se llega principalmente desde Humahuaca tomando la Ruta Provincial N° 73, por un camino de montaña.