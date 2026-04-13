Milagro en Caspalá: Un hombre sobrevivió tras ser arrojado a un barranco por una vaca

Un dramático accidente movilizó a toda la comunidad de Caspalá luego de que un vacuno embistiera a R. Z., lanzándolo a un precipicio de 30 metros de profundidad.

El hecho ocurrió en las últimas horas de ayer en el Paraje Tambillo y fue reportado por un adolescente de 17 años, quien caminó varias horas para dar aviso al destacamento policial.

​Tras el alerta, se activó una comisión de rescate integrada por policías, enfermeros y ocho empleados municipales que debieron caminar cuatro horas por terrenos críticos para asistir a la víctima.

El hombre fue estabilizado en el lugar y descendido mediante un complejo operativo que contó con el apoyo de Bomberos de Humahuaca y personas voluntarias de la zona.

​Finalmente, cerca de las 19:00 horas, el paciente logró arribar a la localidad de Caspalá para ser trasladado de urgencia por el SAME hacia el hospital de Humahuaca.

A pesar de la impactante caída, el damnificado ingresó al nosocomio en estado estable gracias al profesionalismo y la rapidez de todos los rescatistas intervinientes.

Caspalá es un pueblo de montaña situado en el Departamento Valle Grande, en la provincia de Jujuy. Se encuentra a unos 3.100 metros sobre el nivel del mar, a aproximadamente 240-245 km de San Salvador de Jujuy y cerca de 110-115 km de Humahuaca, rodeado de cerros elevados.

Se llega principalmente desde Humahuaca tomando la Ruta Provincial N° 73, por un camino de montaña.