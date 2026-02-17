Miércoles de Ceniza: Inicio de la Cuaresma con ayuno y reflexión

El Miércoles de Ceniza marca el comienzo de la Cuaresma, un periodo de reflexión y ayuno para los cristianos, que incluye la imposición de cenizas y tradiciones como la fritura de pescado.

La semana del Miércoles de Ceniza se caracteriza por ser un día solemne de ayuno y reflexión que inicia la Cuaresma, una época penitencial significativa para los católicos y otros cristianos. Este día, muchos fieles asisten a la iglesia para participar en un oficio que destaca el comienzo de un tiempo de introspección, renuncia y arrepentimiento por los pecados.

Durante la ceremonia, los asistentes reciben ceniza, que es comúnmente impuesta en forma de cruz en la frente. El oficiante suele pronunciar las palabras: «polvo eres y en polvo te convertirás», lo que sirve como recordatorio de la mortalidad y la necesidad de enfocarse en la espiritualidad. Alternativamente, se puede escuchar: «Arrepiéntete y cree en el Evangelio».

El Miércoles de Ceniza es considerado un día de ayuno obligatorio para los católicos romanos de entre 18 y 59 años, lo que implica limitar la comida a una comida completa y dos más pequeñas. Muchas comunidades protestantes, como las episcopales y luteranas, también observan el día con liturgias similares.

En años recientes, algunas iglesias episcopales en Estados Unidos han comenzado a ofrecer «Ceniza para llevar» en estacionamientos y estaciones de tren, facilitando la participación de aquellos con horarios ocupados que desean cumplir con el ritual sin asistir a la iglesia.

Capellanes de diversas denominaciones también ofrecen ceniza en capillas de aeropuertos y otros lugares. Las tradiciones varían entre diferentes grupos protestantes; algunos celebran el Miércoles de Ceniza y la Cuaresma, mientras que otros tienen sus propias prácticas penitenciales. Por ejemplo, muchos pentecostales ayunan en enero para consagrar el nuevo año.

Este año, el inicio del Ramadán coincidirá en la misma semana que el Miércoles de Ceniza, resaltando una época significativa de oración y ayuno en varias religiones.

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, que conduce a las conmemoraciones de la muerte de Jesús el Viernes Santo y su resurrección en Pascua. La fecha se determina contando hacia atrás 40 días desde Pascua, excluyendo los domingos, y el número 40 tiene un simbolismo bíblico relacionado con tiempos de prueba y renovación.

Durante la Cuaresma, los fieles se dedican a la oración, la caridad, el ayuno y la autodisciplina, a menudo renunciando a algo que les resulta difícil. Las iglesias también organizan actividades adicionales de devoción, como meditaciones sobre el Vía Crucis, que conmemoran la crucifixión de Jesús.

Para muchos católicos, la abstinencia de carne los viernes es una práctica habitual, aunque el pescado está permitido. Esta tradición ha dado lugar a la famosa fritura de pescado en muchas parroquias de Estados Unidos, donde se combina la comida con la recaudación de fondos y el fortalecimiento comunitario.

El Miércoles de Ceniza no tiene una fecha fija, ya que su momento está ligado al Domingo de Pascua, que este año caerá el 5 de abril. La fecha de Pascua varía entre el 22 de marzo y el 25 de abril, y se basa en el primer domingo después de la primera luna llena de la primavera.

Las iglesias ortodoxas orientales calculan de manera diferente el inicio de su «Gran Cuaresma», comenzando sus observancias un lunes, conocido como «Lunes Limpio», que este año será el 23 de febrero. Aunque no utilizan ceniza, también inician un periodo de penitencia y ayuno que continúa hasta el viernes anterior a la Semana Santa.