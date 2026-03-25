México: Veredicto sobre seguridad infantil impacta a Meta y otras redes sociales

Un jurado en Nuevo México multa a Meta con 375 millones de dólares, destacando la creciente preocupación sobre la seguridad infantil en plataformas digitales y la adicción a las redes sociales.

En un fallo que marca un precedente, un jurado en Nuevo México ha dictado el primer veredicto en una serie de juicios en Estados Unidos sobre la seguridad de los menores en redes sociales, condenando a Meta a pagar 375 millones de dólares. Esta decisión, anunciada el martes, subraya la percepción cada vez más crítica del público hacia las plataformas digitales y su responsabilidad en la protección de los jóvenes.

A pesar de que la sanción representa una porción mínima de los 201.000 millones de dólares en ingresos que Meta reportó en 2025, el veredicto refleja un cambio significativo en la forma en que se perciben estas empresas y sus prácticas. Durante años, los gigantes de las redes sociales han defendido su diseño, alegando que no causan daño a la salud mental de los niños, a pesar de las acusaciones de que sus algoritmos fomentan la adicción y la exposición a contenido peligroso.

Las acciones legales se han presentado por parte de distritos escolares y gobiernos de diferentes niveles, así como por miles de familias, evidenciando un creciente escrutinio sobre la seguridad infantil en línea. Las demandas buscan responsabilizar a las empresas por las consecuencias de sus decisiones de diseño, que se argumenta podrían conducir a problemas como la depresión y trastornos alimentarios.

El caso en Nuevo México fue impulsado por el fiscal general estatal, Raúl Torrez, quien utilizó tácticas de investigación al hacerse pasar por menores en las redes para documentar las interacciones inapropiadas y la respuesta de Meta. El jurado concluyó que la empresa violó la ley estatal de protección al consumidor, encontrando miles de infracciones, lo que llevó a la imponente multa.

La decisión del jurado se produce en un contexto donde las empresas tecnológicas enfrentan un escrutinio creciente sobre su papel en la salud mental de los jóvenes. Este veredicto podría afectar las protecciones legales que han utilizado las empresas, como la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que limita su responsabilidad por el contenido generado por usuarios.

La resolución del caso podría tener implicaciones significativas para el futuro de la regulación de las redes sociales en Estados Unidos. El jurado se mostró de acuerdo con las afirmaciones de que Meta priorizó sus ganancias sobre la seguridad de los menores, una narrativa que se repite en otros juicios que están en curso.

En el caso de Los Ángeles, que aún está en deliberación, se busca determinar si las características de diseño de Meta y YouTube son inherentemente adictivas, especialmente para los jóvenes. Esta demanda se centra en un joven de 20 años, identificado como «KGM», cuyo testimonio podría influir en miles de casos similares.

Los litigios sobre la seguridad infantil en redes sociales no solo se limitan a Meta; otros gigantes como Snap y TikTok también han enfrentado demandas. A medida que los casos avanzan, los abogados argumentan que las empresas han ignorado los riesgos asociados con el uso de sus plataformas, poniendo en peligro la salud y el bienestar de los menores.

La resolución de estos casos podría llevar años, especialmente ante la resistencia de las empresas a aceptar la noción de que sus productos son adictivos o dañinos. Mientras tanto, la presión por una regulación más estricta y responsable sigue aumentando.

(Cadena3)