México evacúa a más de 600 personas de Oriente Medio

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha informado este sábado que hasta el momento 629 personas han sido evacuadas de países de Medio Oriente debido a las hostilidades en la región, iniciadas el pasado 28 de febrero con el ataque de EE.UU. e Israel a Irán.

De acuerdo con la entidad, los ciudadanos mexicanos han sido evacuados desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Catar.

«La mayoría han salido vía terrestre hacia países que cuentan con espacio aéreo abierto», se precisa. La Secretaría reiteró la recomendación de no viajar a la región.