México: Asesinaron a un alcalde dentro de la Presidencia Municipal

Valentín Lavín manejaba el distrito de Temoac, Morelos. Era considerado un aliado político de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El alcalde de Temoac, estado de Morelos, México, Valentín Lavín, fue asesinado a tiros, informaron medios internacionales.

Lavín, aliado del partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya había sobrevivido a un atentado con arma de fuego en enero, según medios locales.

Lo hallaron muerto

Expertos forenses y policías investigadores encontraron el “cuerpo sin vida (de Lavín) en el interior de las instalaciones de la presidencia municipal”, detalló un comunicado de la Fiscalía de Morelos, constató la Agencia Noticias Argentinas.

Varias bandas narcotraficantes operan en Morelos, colindante con Ciudad de México y con el estado de Guerrero, uno de los más violentos del país.

Antecedentes

México registra casi un centenar de asesinatos de alcaldes en el país desde 2006, cuando se disparó la violencia ligada al narcotráfico.

Un caso reciente que conmocionó al país ocurrió en noviembre pasado, cuando Carlos Manzo, alcalde en un municipio ubicado en la rica región aguacatera del estado de Michoacán, fue asesinado a balazos durante la celebración del Día de Muertos.

Agencia NA